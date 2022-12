Un homme de Romeoville accusé d’avoir tiré, blessant un homme qui l’a frappé avec une pelle – Shaw Local

Un homme de 67 ans a été arrêté à Roméoville après avoir été accusé d’avoir tiré et blessé un autre homme qui l’avait également frappé avec une pelle, selon un procureur.

À 10 h 25 samedi, Michael McArthur, 67 ans, du pâté de maisons 200 de Pell Avenue, Romeoville, a été incarcéré à la prison du comté de Will après son arrestation en lien avec l’incident.

Lors d’une audience sur la caution dimanche matin, McArthur est apparu sur vidéo depuis la prison. Le procureur adjoint du comté de Will, Adam Capelli, a informé le juge Theodore Jarz des événements qui ont conduit à l’arrestation de McArthur afin que Jarz puisse fixer sa caution.

Vers 2 heures du matin samedi, des agents ont répondu à une fusillade à la résidence de McArthur et se sont également rendus à l’hôpital pour parler avec l’homme qui a été victime de la fusillade, a déclaré Capelli.

La victime présumée s’était rendue à la résidence de McArthur pour rendre visite à une petite amie et une dispute s’est produite entre McArthur et l’homme, a déclaré Capelli.

McArthur a été accusé d’avoir brandi un revolver et d’avoir tiré un coup de feu qui a touché l’autre homme au côté gauche de la tête, a déclaré Capelli.

L’homme a réussi à fuir McArthur et à s’armer d’une pelle, a déclaré Capelli. L’homme a frappé McArthur avec la pelle et McArthur a tiré un autre coup qui a blessé l’homme, a-t-il dit.

McArthur a affirmé qu’il agissait en état de légitime défense, mais un témoin sur les lieux a corroboré l’affirmation de la victime présumée selon laquelle McArthur avait tiré avec son arme sans provocation, a déclaré Capelli.

Capelli a noté que McArthur n’avait pas d’antécédents criminels récents, sauf dans les années 1970 et 1980. Il a déclaré que McArthur avait été reconnu coupable de vol qualifié, de voies de fait graves, de voies de fait graves et d’une infraction fédérale relative aux armes à feu au cours de cette période.

McArthur a dit à Jarz qu’il avait été agressé par l’homme qu’il est accusé d’avoir tiré.

Jarz lui a dit que le but de l’audience de dimanche était d’établir un lien, et non de déterminer la culpabilité ou l’innocence. Jarz a déclaré à McArthur que toute déclaration qu’il ferait pourrait être utilisée contre lui.

Jarz a fixé une caution de 200 000 $ pour McArthur, qui a été recommandée par Capelli. Aucune accusation formelle n’avait encore été déposée contre McArthur.