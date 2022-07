Un homme de Rockford condamné à 9 ans de prison pour avoir vendu de la drogue qui a tué un homme de Wonder Lake à quelques jours de sa cure de désintoxication – Shaw Local

Un homme de Rockford reconnu coupable d’avoir vendu la dose mortelle de drogue à un homme retrouvé mort dans la maison de sa mère à Wonder Lake la veille de Noël 2019 a été condamné jeudi à neuf ans de prison.

Avant d’apprendre sa peine, Eric A. Williams, 42 ans, s’est levé et a fait face à la famille de Steffen Darnick, 31 ans, qui était assis au premier rang d’une salle d’audience du comté de McHenry et s’est excusé.

“Je suis désolé pour vous tous, je suis désolé pour vous tous”, a déclaré Williams, auquel la mère en pleurs de Darnick, Aimee Jones, a doucement répondu : “Merci.”

En avril, un jury a déclaré Williams coupable d’homicide provoqué par la drogue pour avoir vendu la dose de crack et d’héroïne qui a tué Darnick.

Williams, qui a également été condamné à payer près de 5 300 $ d’amendes et de frais, doit purger 75% de sa peine en vertu des directives de l’État sur la vérité dans la détermination de la peine. Il recevra un crédit pour les 504 jours qu’il a passés dans la prison du comté depuis son arrestation.

Il a également plaidé coupable à des accusations dans le comté de Winnebago liées à son arrestation à Rockford en lien avec la mort de Darnick. Pour cela, il doit purger sa peine de probation. On ne savait pas jeudi quelle serait sa probation dans le comté de McHenry pour l’homicide provoqué par la drogue.

Darnick, père de trois jeunes enfants, n’était qu’à quelques jours d’un centre de désintoxication en Arizona lorsqu’il a demandé à sa mère de le conduire à Rockford sous prétexte qu’il remboursait une dette envers un trafiquant de drogue, selon un témoignage au procès.

Au lieu de cela, les procureurs ont déclaré qu’il avait acheté pour environ 300 dollars de crack et d’héroïne à Williams, ce qui l’a tué.

“Il est, en fait, un trafiquant de drogue”, a déclaré le procureur adjoint de l’État, Brian Miller, en demandant au juge Robert Wilbrandt de condamner Williams à 15 ans de prison.

Miller a déclaré que ce n’était pas un cas où Williams était un toxicomane qui achetait de la drogue pour lui-même et un ami et son ami est décédé accidentellement d’une surdose, ce qui est souvent le cas dans les affaires d’homicide induit par la drogue.

Williams a déclaré qu’il avait fumé de l’herbe à l’adolescence et qu’il avait très peu bu depuis qu’il avait été accusé de conduite sous influence en 2003, a déclaré Miller. Williams ne consommait pas de drogues dures, telles que l’héroïne et le crack qu’il vendait, a déclaré Miller.

“Il vendait de la drogue pour faire du profit”, a déclaré Miller, ajoutant que Williams avait de longs antécédents criminels qui ont commencé à l’âge de 16 ans et qui comprenaient des condamnations pour trafic de drogue.

Il n’a jamais été en prison, mais compte tenu de la probation, de la prison et des secondes chances, “des opportunités de gagner de l’argent honnêtement … et il revient toujours à cette façon illicite de gagner de l’argent”, a déclaré Miller.

“C’était un trafiquant de drogue à but lucratif”, a déclaré Miller. “Steffen Darnick n’était rien à [Williams]. Il était un numéro de téléphone et des billets d’un dollar. Il n’a même pas programmé [Darnick’s] nom dans son téléphone.

La mère de Darnick a dit en larmes qu’elle avait le cœur brisé et qu’elle pleurait tous les jours. Elle a lu une déclaration notant la date de naissance de son fils et la date de sa mort, disant “Ce sont les dates de naissance et de mort de mon premier véritable amour”.

Sa toxicomanie, a-t-elle dit, a commencé quand il était plus jeune, est tombé dans un escalier et s’est vu prescrire des analgésiques. Elle a décrit son fils comme aimant, quelqu’un avec un grand cœur qui donnait les meilleurs câlins.

“Je n’entendrai plus jamais ces mots” Je t’aime, maman “”, a-t-elle déclaré.

Elle n’arrête pas de penser qu’il appellera un jour et dira : « Je plaisante, maman. Je suis sur le chemin du retour », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’il est rentré chez lui après une cure de désintoxication, il s’est senti dépassé et a passé un appel téléphonique qui lui a « finalement » coûté la vie, a-t-elle déclaré.

Elle a parlé de l’avoir trouvé mort le matin de la veille de Noël, une vision qui est “à jamais gravée dans mon cerveau”.

À la mère de Williams, Jones s’est excusé parce qu’elle aussi perdait un fils. À Williams, elle a demandé s’il donnerait un jour ces médicaments à ses proches, à sa famille ou à ses enfants. Des vies seront sauvées parce qu’il sera en prison, mais qui sait combien d’autres personnes sont mortes parce qu’il leur vendait de la drogue, a déclaré Jones.

“Ce ne sont que des signes dollar pour vous”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, c’est à vous d’en payer le prix. Il n’était que de l’argent pour toi.