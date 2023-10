Un homme de Rackerby s’est vu refuser la libération conditionnelle pour le meurtre de 2008

11 octobre — Le bureau du procureur du comté de Yuba a annoncé que Steven Shaun Knoefler s’était vu refuser la libération conditionnelle mardi et qu’il continuerait de purger sa peine de 16 ans à perpétuité pour le meurtre de sa petite amie Vanessa Hayes en 2008.

Selon le bureau du procureur, Knoefler et Hayes se fréquentaient depuis environ quatre ans et vivaient avec les enfants de Hayes à Rackerby. En mars 2008, Knoefler a été arrêté pour avoir menacé Hayes avec un fusil de chasse et l’avoir poussée. Il a plaidé pour délit de violence domestique et a été condamné à 60 jours de prison du comté et à une peine de probation.

Vers le 1er mai 2008, Knoefler a battu Hayes à mort avec une barre devant l’un des adolescents. Knoefler aurait menacé de tuer l’adolescent s’ils ne l’aidaient pas à enterrer Hayes dans le jardin.

Selon les archives d’Appel, Knoefler a conservé le corps de Hayes au réfrigérateur pendant près d’un mois avant de l’enterrer dans une tombe peu profonde. Knoefler allait ensuite brûler la propriété de Hayes, découper une partie du tapis taché de sang et jeter la barre qu’il avait utilisée comme matraque dans les mûriers.

Alors que les amis et la famille de Hayes commençaient à se demander où elle était allée, Knoefler a continué à suivre des cours ordonnés par le tribunal sur la violence domestique, a indiqué le bureau du procureur.

En juin 2011, l’adolescent est devenu adulte et aurait révélé le crime, conduisant les enquêteurs au corps de Hayes. Selon le bureau du procureur, le crâne de Hayes avait été brisé en 64 morceaux et son bras était cassé.

Malgré les années qui ont passé, les enquêteurs ont également trouvé trois haltères dans des buissons de baies de la propriété, une pièce manquante sur le tapis et du sang sur un mur près de l’endroit où le meurtre a eu lieu.

Le 28 juin 2011, Knoefler n’a pas contesté le meurtre au deuxième degré, admettant l’utilisation d’une arme mortelle lors de la perpétration de l’infraction et a été condamné à 16 ans de prison à perpétuité. Cependant, Knoefler est devenu éligible à la libération conditionnelle après seulement 12 ans, a indiqué le bureau du procureur.

Mardi, la procureure adjointe du comté de Yuba, Caitlin Smith, a comparu à distance devant la commission des audiences de libération conditionnelle, où elle a fourni à la commission la transcription du plaidoyer, les rapports de police, les rapports du coroner, les déclarations de la victime et quelques photos de la dépouille. Certains membres survivants de la famille de Hayes ont également assisté à l’audience à distance pour exprimer leur opposition à sa libération.

Au cours de l’audience de trois heures, Knoefler a répondu à des questions sur ses antécédents, le meurtre de Hayes et ce qu’il a fait pour tenter de s’améliorer pendant son séjour en prison. La commission a finalement conclu que Knoefler n’avait pas montré de changements positifs au cours de son incarcération et qu’il avait du mal à nier ses actes. Il sera éligible à une autre audience de libération conditionnelle dans environ 5 ans, a indiqué le bureau du procureur.