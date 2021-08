Un homme de Pune traité pour une maladie rare surnommée le syndrome d’Alice au pays des merveilles

Un homme de 63 ans souffrant d’une maladie neuropsychologique rare s’est finalement rétabli à Pune, mais l’effet le plus étrange de cette maladie est que le patient éprouve ce que l’on appelle des hallucinations « lilliputiennes ». Aussi appelé le syndrome d’Alice au pays des merveilles, cette maladie implique des changements dans la perception visuelle tels que les personnes et les choses semblent plus petites que leur taille réelle.Le patient en question souffrait d’hallucinations où il était attaqué par des centaines d’hommes qui n’étaient pas plus gros que la taille de ses doigts.

Selon un rapport de The Hindustan Times, le patient souffrait de crises récurrentes de ces hallucinations qui ont été initialement ignorées par sa famille. Il n’a reçu des soins médicaux que plus tard, après quoi il s’est presque rétabli. Le traitement a duré plusieurs mois. « Environ 200 personnes m’attaquaient. Ils étaient de très petite taille. Les membres de ma famille disent que j’avais alors l’habitude de leur crier dessus d’une voix très forte. Je suis une personne à la retraite et je reste à la maison tout le temps. En une journée, au moins deux fois, j’avais l’habitude de penser que je suis attaqué par des personnes minuscules. Maintenant, je peux dormir paisiblement et je ne pense pas que je sois attaqué », a-t-il déclaré.

Le rapport citait également le Dr Dharmendra Kendre, neuropsychiatre de l’hôpital Noble, qui a traité le patient. Expliquant que la maladie était si rare qu’elle ne s’est produite que chez environ une personne sur un million, la maladie peut survenir à la suite de la prise de médicaments ou d’un déséquilibre métabolique ou électrolytique. Le médecin a ajouté que dans le cas de ce patient en particulier, les hallucinations sont probablement dues à une sorte de stress post-traumatique. Il a déclaré que chez les personnes âgées, le stress post-traumatique ou même l’insomnie prolongée peuvent provoquer des hallucinations typiques de cette maladie. Le patient a été traité avec des médicaments antipsychotiques et subit des séances de conseil régulières, selon le Dr Kendre.

La santé mentale et le sommeil de près d’une personne âgée sur cinq se sont aggravés depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020, selon une enquête. Plus d’un sur quatre s’est révélé plus anxieux ou inquiet qu’avant l’ère Covid-19, selon le sondage national sur le vieillissement en bonne santé. Le sondage, mené par l’Institute for Healthcare Policy and Innovation de l’Université du Michigan aux États-Unis, a porté sur plus de 2 000 adultes âgés de 50 à 80 ans. Les participants ont été interrogés fin janvier lorsque la vaccination vient d’être ouverte pour les personnes âgées. Les personnes âgées se sentaient plus déprimées ou désespérées (28 %), nerveuses ou anxieuses (34 %) et stressées (44 %). Près de 64 pour cent ont également eu du mal à s’endormir ou à rester endormi au moins une fois.

