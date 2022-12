Un homme de Princeton fait face à des accusations d’avoir harcelé le maire

Un homme de Princeton est accusé d’avoir harcelé le maire de la ville, Spencer Coyne.

Tom Muir, 51 ans, fait face à un chef d’accusation pour avoir fait craindre des blessures ou des dommages à des personnes ou à des biens.

Muir a été arrêté plus tôt cette semaine et libéré sous conditions.

Selon les documents judiciaires, sa première comparution devant le tribunal aura lieu le 9 février 2023.

La GRC n’a pas été en mesure de commenter l’accusation.

Cependant, la mairie a confirmé que Coyne était la victime présumée dans l’affaire.

Le CAO Lyle Thomas a fourni une déclaration à Spotlight.

“Les fonctionnaires reçoivent souvent des critiques sous de nombreuses formes et cela va de pair avec le travail, mais leur sécurité et leur bien-être ainsi que la sécurité et le bien-être de tous les employés de la ville sont une préoccupation primordiale pour la mairie.”

Thomas a déclaré que la municipalité a confiance qu’il y aura une résolution satisfaisante.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com