Un homme de Princeton condamné à payer plus de 4 000 $ pour avoir négligé son chien

Un propriétaire de Princeton ne reverra plus son chien et a été condamné à payer des frais de 4 526,39 $ à la BC Society for the Prevention of Cruelty to Animals (BC SPCA).

Kazumi Tanaka, un artiste, “ne croyait pas aux vétérinaires” et a déclaré que les animaux avaient des droits alors que les droits de l’homme diminuaient.

‘Gus’, un chien croisé des Pyrénées, a été acquis par Tanaka en janvier 2022.

Gus a été retiré de ses soins par la SPCA en juillet après de nombreuses plaintes concernant la santé et les conditions de vie du chien, déposées par les locataires de Tanaka, qui, selon Tanaka, devraient être expulsés pour leurs actions.

Tanaka a interjeté appel auprès du British Columbia Farm Industry Review Board (BCFIRB), mais dans une décision du 30 septembre, le conseil a confirmé la décision de la société de saisir Gus et a attribué les frais à son ancien propriétaire.

Le conseil a appris que la SPCA avait reçu trois plaintes concernant les soins de Gus, en février, mai et juin. Il a été allégué que Gus ne recevait pas les soins appropriés et avait été agressé physiquement.

Après la première plainte, l’agent provincial spécial de la SPCA, Chapman, a enquêté et découvert que Gus était en bonne santé.

Lorsque Chapman est revenu pour une visite de suivi, il a examiné les lieux et a déterminé que Gus était en détresse. Chapman a publié un avis indiquant que Gus avait besoin de voir un vétérinaire.

Gus avait un poids insuffisant, souffrait de diarrhée persistante et avait besoin d’un régime gastro-intestinal spécialisé et devait être vermifugé.

Tanaka a assisté à deux rendez-vous chez le vétérinaire avec Gus, qui a continué à perdre du poids. Gus a été saisi après que l’homme ait refusé de le ramener chez le vétérinaire.

Avant que Gus ne soit arrêté, « il était attaché avec une courte laisse à cliquet noire et il y avait de l’eau dans un seau rouge et pas d’abri. Chapman a examiné physiquement Gus et a pu sentir sa colonne vertébrale et ses hanches », lit-on dans le contexte de la plainte décrite dans la décision du conseil.

La société a également soutenu que Gus était resté seul, dehors et attaché jour et nuit, et il a été rapporté que Gus avait été frappé à coups de pied par Tanaka, qui a répondu qu’il venait de “tapoter” le chien.

Le BCFIRB a statué que “bien que Tanaka ait peut-être appris quelque chose sur les soins d’un chien, il ne respecte pas les conseils d’un vétérinaire expert et a à plusieurs reprises refusé des instructions même lorsqu’il a été légalement ordonné par les dirigeants de la Société d’emmener l’animal dans une clinique”.

Il a déclaré que le chien serait vulnérable à la détresse s’il était renvoyé à Tanaka.

