Un homme de Portland participe à un essai médicamenteux, donnant un nouvel espoir dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer

Vana Carmona a remarqué que quelque chose n’allait pas chez son mari, Ralph, il y a neuf ans.

Ce n’était pas une seule chose et elle a dit qu’il était difficile de déterminer ce qui n’allait pas. Mais elle s’est rendu compte qu’elle devait souvent se répéter de nombreuses fois, plus qu’avant, sur des choses simples, comme une demande pour aller chercher des courses. Mais peu importe combien de fois elle le lui rappelait, Ralph oubliait toujours.

«Je me souviens avoir été frustré. Je lui répétais toujours la même chose. Il y avait toutes ces petites choses », a déclaré Vana Carmona.

Elle a persuadé Ralph de consulter son médecin et les tests ont révélé qu’il avait une plaque amyloïde sur le cerveau. On lui a diagnostiqué une légère déficience cognitive résultant de la maladie d’Alzheimer, qui, si rien n’était fait, finirait par progresser au point où il ne serait plus capable de fonctionner.

Le diagnostic a été dévastateur. À l’époque, aucun traitement n’existait.

Mais Ralph Carmona avait plusieurs atouts pour lui.

Ils ont attrapé la maladie très tôt et lui et Vana ont réussi à plaider pour qu’ils se lancent dans un essai clinique recherchant un médicament prometteur contre la maladie d’Alzheimer.

Pendant des décennies, les scientifiques ont étudié des médicaments visant à ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, une maladie débilitante qui prive les patients de leurs capacités cognitives et entraîne une incapacité à fonctionner et à vivre de manière indépendante.

Aux États-Unis, sept millions de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer, dont environ 29 000 personnes dans le Maine, et les traitements efficaces contre la maladie d’Alzheimer échappent aux scientifiques depuis des décennies.

Mais cela pourrait être sur le point de changer, grâce à la recherche et à des personnes comme Ralph Carmona qui sont prêts à participer à des essais de recherche.

Les Carmona vivent à Portland depuis qu’ils ont quitté la Californie en 2010. Ralph a maintenant 72 ans ; Vana a 68 ans.

En 2015, Ralph Carmona s’est inscrit à un essai clinique à Boston pour un médicament qui, près de neuf ans plus tard, a été approuvé par la Food and Drug Administration. Le médicament – ​​Leqembi – est le premier à montrer des résultats substantiels dans le ralentissement de la progression de la maladie d’Alzheimer et a apporté un nouvel espoir à des millions de patients et de familles. L’Institut national du vieillissement a rapporté que Leqembi avait ralenti la progression de la maladie chez les patients de 27 % en moyenne sur une période de 18 mois.

Ralph Carmona a déclaré qu’il ne savait pas avec certitude s’il prenait ce médicament pendant neuf ans ou s’il prenait un placebo. Mais il a finalement deviné qu’il prenait du Leqembi car ses symptômes n’évoluaient pas.

“J’avais l’impression que non seulement mon état ne s’aggravait pas, mais que (le déclin cognitif) avait disparu”, a déclaré Carmona.

Le médicament est administré par perfusion toutes les deux semaines. Carmona a dû se rendre à Boston pour les perfusions, mais elle commencera à les recevoir dans le Maine l’année prochaine.

Carmona, un lobbyiste bancaire à la retraite, a déclaré que l’autre pièce du puzzle dans la lutte contre la maladie était son style de vie. Carmona est un retraité très actif – il enseigne la sociologie à temps partiel au Southern Maine Community College, est un lecteur assidu et un coureur de fond, et a une alimentation saine.

Le Dr Robert Stern, chercheur principal à l’Université de Boston pour les essais cliniques Leqembi auxquels Carmona a participé, a déclaré que Carmona a eu une réponse « remarquable » au médicament, qui, combinée à un mode de vie sain, conduit à une bonne qualité de vie.

“La chose la plus importante est qu’il a été diagnostiqué avant que la démence ne l’empêche de faire les choses”, a déclaré Stern. « Il a participé à des essais cliniques pendant de nombreuses années. Il est tout à fait remarquable que, pendant toutes ces années, son état ne se soit pas aggravé. C’est vraiment merveilleux.

La démence n’est pas un diagnostic distinct de la maladie d’Alzheimer, mais une série de symptômes qui, lorsqu’ils deviennent aigus, interfèrent avec la capacité de vivre de manière autonome.

Drew Wyman, directeur exécutif de la section Maine de l’Association Alzheimer, a déclaré que l’histoire de Carmona met en évidence la promesse de médicaments comme Leqembi, ainsi que l’importance de la détection précoce et du mode de vie.

“Leqembi est un bon début”, a déclaré Wyman. “Ce n’est pas un remède, mais c’est le début de cette nouvelle ère, et c’est ce qui est excitant.”

En tant que médicament approuvé par la FDA, Leqembi est désormais disponible pour la population générale, bien que les patients doivent consulter leur médecin pour voir s’ils correspondent au profil pour pouvoir se voir prescrire le médicament. Leqembi coûte 26 500 $ par an, Medicare Part B couvrant 80 % du coût. Cela signifie donc que pour de nombreux patients, les dépenses personnelles s’élèveraient à 5 300 $ par an. (Les patients bénéficiant d’autres régimes d’assurance devront vérifier auprès de leurs assureurs.)

Le médicament agit en éliminant et en arrêtant la progression de la plaque amyloïde qui s’accumule dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Dans le cas de Carmona, a déclaré Stern, le médicament a arrêté la progression de la plaque. Les amas de plaque amyloïde, lorsqu’ils se propagent, inhibent le fonctionnement cognitif du cerveau.

“Si vous attendez trop longtemps, il y a tellement de destruction dans le cerveau qu’il est trop tard”, a déclaré Stern.

Ralph Carmona a déclaré que c’est le message qu’il a pour les autres : n’attendez pas si vous remarquez que quelque chose ne va pas dans le fonctionnement de votre cerveau. Ne le rejetez pas comme faisant partie du vieillissement.

«C’est la plus grosse erreur que l’on puisse faire, c’est de l’ignorer. Faites-vous examiner », a déclaré Ralph Carmona. Il a dit que si Vana n’avait pas remarqué son déclin de mémoire, il ne l’aurait pas détecté tôt et aurait probablement une maladie d’Alzheimer beaucoup plus avancée. « Elle m’a sauvé la vie. Elle veille toujours sur moi et c’est ma meilleure amie.

Un autre médicament contre la maladie d’Alzheimer approuvé par la FDA en 2021 – l’Aducanumab – a suscité davantage de scepticisme de la part des scientifiques et son efficacité est remise en question, alors qu’il existe un consensus plus large dans la communauté scientifique sur le fait que Leqembi est un médicament efficace.

D’autres médicaments sont en cours de recherche et l’Université de Boston étudiera également l’efficacité de Leqembi chez les personnes de 55 ans et plus chez lesquelles une plaque amyloïde est détectée dans le cerveau mais ne présentent aucun symptôme. La sénatrice américaine Susan Collins, républicaine du Maine, est à la tête des efforts visant à accélérer la recherche sur la maladie d’Alzheimer au cours de la prochaine décennie.

Un autre médicament qui élimine la plaque du cerveau – le donanemab – est en phase 3 d’un essai, avec des résultats prometteurs ralentissant la progression de la maladie. La FDA devrait se prononcer sur l’approbation ou non du donanemab début 2024.

“C’est un gros problème d’avoir quelques médicaments qui montrent maintenant des bénéfices et ralentissent leur déclin”, a déclaré le Dr Sam Gandy, professeur de neurologie et de psychiatrie et directeur associé du Mount Sinai Alzheimer’s Disease Research Center, dans un article de septembre dans Neurology Today. . “C’est définitivement un pas dans la bonne direction.”

Un autre médicament pour éliminer la plaque dentaire fait également l’objet d’essais cliniques à un stade avancé, et des centaines de médicaments sont en cours de test, selon l’Association Alzheimer.

De plus, en mars, la FDA approuvera probablement une nouvelle méthode d’injection pour Leqembi, similaire à la façon dont les patients diabétiques peuvent injecter de l’insuline. La nouvelle méthode la rendra plus pratique pour les patients. Au lieu de devoir se rendre dans un centre de perfusion, ils pourraient se faire injecter au cabinet de leur médecin, par une infirmière visiteuse, ou les patients pourraient s’auto-injecter.

Ralph Carmona a déclaré que c’était incroyable de faire partie d’une avancée historique dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.

« Le médicament a fonctionné pour moi et il nous a donné de l’espoir », a-t-il déclaré. « Mais non seulement le médicament a fonctionné pour moi, mais il va aider beaucoup de gens. Cela fait du bien de faire partie de cela.

