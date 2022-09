Un homme de Port Alberni porté disparu depuis cinq ans refait surface, mais nie être Brandon Cairney – Kelowna Capital News

Un homme porté disparu à Port Alberni depuis 2017 a été retrouvé. Mais sa réapparition après cinq ans a laissé sa famille avec encore plus de questions.

Brandon Cairney, porté disparu depuis octobre 2017, a refait surface dans le Lower Mainland au début du mois. Seulement, il affirme qu’il n’est pas l’homme disparu de Port Alberni.

Cairney avait 31 ans lorsqu’il a disparu. Il a été décrit en 2017 comme reclus, quelqu’un qui passait beaucoup de temps à se promener dans la vallée d’Alberni, souvent aussi loin de la ville que le parc provincial Stamp River ou le parc régional du mont Arrowsmith, et même Nanaimo. Cairney avait eu une lésion cérébrale et avait dû faire face à des défis quotidiens. Il n’était plus en contact avec sa famille depuis deux semaines lorsqu’il a été porté disparu.

Cairney a été présenté dans le podcast Island Crime de la journaliste Laura Palmer dans la saison 2: Gone Boys. Palmer a présenté un certain nombre d’hommes disparus de l’île de Vancouver, et l’histoire de Cairney en faisait partie. Palmer a annoncé le 24 septembre 2022 que Cairney avait été retrouvé.

Palmer a présenté pendant trois saisons des cas froids de personnes disparues sur l’île de Vancouver. Cet été, elle a commencé une brève série sur une femme disparue de Port Alberni, Amber Manthorne, qui est un cas actuel. Manthorne est toujours porté disparu. Palmer a parfois publié des mises à jour des saisons précédentes. C’est la première fois qu’elle publie qu’une personne perdue a été retrouvée.

Palmer a déclaré qu’elle avait reçu un message le 23 septembre via les médias sociaux disant “l’un de vos hommes portés disparus sur l’île de Vancouver s’est présenté”. La source n’a pas identifié la personne qui s’était présentée.

“Je me suis enregistré avec les familles”, a déclaré Palmer dans une mise à jour de la saison 2 : A Gone Boy No More : Brandon Cairney. “Sans soulever de faux espoirs, je voulais voir si l’un d’entre eux avait une mise à jour. Et puis quelques heures plus tard, je reçois une note d’un homme nommé Mark Cairney.

Mark Cairney est l’oncle de Brandon et était l’une des personnes interviewées par Palmer pour sa série Gone Boys. Il a expliqué que Brandon avait été arrêté par des représentants des services frontaliers à Burnaby, pour des raisons qui n’ont pas été précisées. Brandon vit apparemment aux États-Unis depuis cinq ans sous un nom différent.

“Il insiste sur le fait qu’il n’est pas Brandon”, a écrit Mark Cairney à Palmer. À la date de sortie du podcast, Brandon Cairney n’avait contacté personne à Port Alberni. La famille a du mal avec la connaissance, selon l’oncle de Brandon. Sa mère, Linda, a dit à Palmer que c’était un choc d’apprendre que Brandon était vivant et qu’il lui était difficile de comprendre pourquoi il utilise un nom différent et ne reconnaît pas sa famille de Port Alberni.

“Nous savons qu’il va bien, mais nous ne le reverrons peut-être jamais, et cela suscite des émotions différentes, bien sûr”, a-t-elle écrit à Palmer.

La GRC de Port Alberni ne parle pas beaucoup de la réapparition de Cairney. « Une personne portée disparue à Port Alberni en 2017 a été retrouvée en sécurité à Burnaby », a déclaré le const. Richard Johns. “La personne qui a été localisée avait un mandat pour un échantillon d’ADN et l’identité de cette personne a été confirmée par les empreintes digitales”, a-t-il ajouté.

susie.quinn@albernivalleynews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

personne disparuePORT ALBERNIRCMP