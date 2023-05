Un homme de polo a agi en état de légitime défense, non coupable de meurtre au premier degré – Shaw Local

OREGON – Un juge du comté d’Ogle a statué jeudi après-midi que Cody Neuschwanger agissait en état de légitime défense lorsqu’il a tiré et tué Devin Bailey à la suite de deux altercations domestiques dans une résidence de Rochelle.

Neuschwanger, 26 ans, de Polo, a été accusé de la mort de Bailey, 37 ans, de l’Oregon, qui a été retrouvé blessé vers 21h15 le 29 octobre 2020, devant une maison au 1122 First Avenue à Rochelle.

Bailey a été transporté à l’hôpital communautaire de Rochelle, où il a été déclaré mort d’une blessure par balle à l’abdomen.

« Tout s’est passé en quelques secondes. D’après les preuves, le recours à la force était nécessaire, mais il y avait d’autres voies à emprunter. — Le juge John « Ben » Roe sur son verdict

Le juge du comté d’Ogle, John « Ben » Roe, a rendu sa décision après avoir examiné les preuves présentées au cours du procès de deux jours, qui comprenaient le témoignage de deux hommes âgés de 17 ans à l’époque, qui ont déclaré que Bailey avait accusé Neuschwanger de ce qu’ils pensaient être un grand couteau ou une machette.

« De toute évidence, un décès est survenu, ce qui est pour le moins malheureux », a déclaré Roe. « Beaucoup d’erreurs ont été commises. La police aurait dû être appelée, mais cela ne s’est pas produit.

Roe a déclaré que sa décision était fondée sur la jurisprudence selon laquelle la légitime défense est justifiée si un accusé croit qu’un danger existe et que l’État ne parvient pas à prouver le contraire.

« Cela dépend des circonstances », a déclaré Roe. « Était-il raisonnable dans ces circonstances d’utiliser la force meurtrière ? En examinant les preuves, je pense que l’accusé aurait dû appeler la police.

Mais, a déclaré Roe, « sur la base de la totalité des circonstances », Neuschwanger était justifié d’utiliser une force meurtrière et que l’accusation n’avait pas « satisfait le fardeau » prévu par la loi pour que le tribunal condamne.

« Je déclare l’accusé non coupable des quatre chefs d’accusation », a déclaré Roe, obligeant la famille et les amis de Neuschwanger à embrasser dans la salle d’audience certains d’entre eux en larmes.

Le procureur de l’État du comté d’Ogle, Mike Rock, et le procureur adjoint de l’État, Matthew Leisten, avaient soutenu que Neuschwanger avait tiré et tué un Bailey non armé d’un seul coup dans la poitrine.

L’avocat de la défense Michael Johnson a soutenu que Neuschwanger essayait d’aider un ami à récupérer sa mère d’une relation abusive avec Bailey. Johnson a ajouté que la fusillade avait été tirée en état de légitime défense après que Bailey ait accusé son client d’une arme que Neuschwanger croyait être un couteau ou une machette.

L’arme en question a ensuite été identifiée comme étant une râpe, un type de lime de 12 à 14 pouces de longueur avec un manche en bois. L’accusation a fait valoir que la râpe n’était pas en possession de Bailey lorsqu’il a été abattu.

Cody Neuschwanger embrasse sa famille et ses amis le jeudi 11 mai 2023 alors que d’autres membres de la famille s’embrassent après avoir été reconnu non coupable de meurtre au premier degré à la suite d’un procès de deux jours au centre judiciaire du comté d’Ogle dans l’Oregon. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Mais Johnson a déclaré que les actions de Neuschwanger avaient été commises en état de légitime défense et a soutenu que Bailey avait un « caractère violent et agressif ». Johnson a déclaré que les preuves des arrestations passées de Bailey en 2018 et 2019 comprenaient des coups et blessures, une conduite désordonnée, des coups et blessures domestiques aggravés et une résistance à un policier.

Après le verdict, Johnson a déclaré que Roe avait pris la bonne décision.

«Vraiment, Cody était innocent. Le fait qu’ils l’aient inculpé, je comprends d’où ils venaient, ils n’avaient pas toutes les preuves à l’époque. C’était un ancien procureur de l’État, et au fait, les procureurs de l’État ici n’étaient rien d’autre que des gentlemen. Je pense que j’ai eu une objection dans tout le procès, ce qui est rare », a déclaré Johnson.

«Je suis juste ravi pour Cody. Je pense que c’est la bonne résolution. Le condamner de quoi que ce soit aurait été une erreur », a déclaré Johnson. «Le recul est de 20/20 et il est facile d’être le quart-arrière du lundi matin. Comme l’a dit le juge, certaines choses auraient pu être faites différemment, mais elles ne l’ont pas été. Et à la fin de la journée, Devin n’a laissé aucun choix à Cody. Cody ne voulait pas faire ça. C’était la décision de Devin et c’est le passé de Devin. C’était un homme violent et il a rencontré sa mort.

Rock a déclaré qu’il pensait que l’État avait présenté un bon dossier au juge et que la police de Rochelle avait fait un bon travail d’enquête.

« Le tribunal a déterminé que l’affaire ne prouvait pas les accusations au-delà de tout doute raisonnable. Nous respectons la décision du juge », a déclaré Rock.

Neuschwanger a refusé de commenter.

Les avocats ont convenu que la fusillade avait eu lieu après que Neuschwanger et deux autres jeunes de 17 ans de Polo se soient disputés et se soient battus avec Bailey à la suite d’un incident domestique à la maison impliquant l’une des mères de l’adolescent.

Au cours du procès, Shawn Warczak, 20 ans, de Polo, qui avait 17 ans au moment du crime présumé, a déclaré avoir reçu un SMS de sa mère demandant un trajet depuis la maison de Rochelle où elle séjournait avec Bailey, qui était son petit ami. . Warczak a déclaré que sa mère voulait retourner à Polo parce que Bailey l’avait menacée.

Il a dit que sa mère ne pouvait pas sortir de la résidence en voiture car elle avait été condamnée pour DUI, avait bu et avait un alcootest connecté à sa voiture. Warczak a déclaré qu’il ne pouvait pas conduire sa propre voiture de Polo à Rochelle car il n’avait pas d’assurance.

Il a témoigné qu’il était un ami proche de Neuschwanger et lui a envoyé un SMS pour qu’il se rende à Rochelle pour récupérer sa mère. Pendant le voyage de Polo à Rochelle, il a témoigné que sa mère lui avait envoyé plusieurs textos disant qu’elle avait peur que Bailey essaie de la tuer.

Il a dit que Neuschwanger l’avait conduit avec son ami Thomas « Tommy » Davis, qui avait également 17 ans, à la maison de Rochelle avec la petite amie de Neuschwanger.

Warczak a déclaré que lorsqu’ils sont arrivés à la maison, sa mère attendait dehors avec ses affaires dans un panier à linge. Il a quitté la résidence avec sa mère et Davis dans la voiture de sa mère avec Neuschwanger dans sa voiture. Mais, a-t-il dit, il est retourné à la maison après que sa mère lui ait parlé d’autres abus de Bailey et voulait dire à Bailey de laisser sa mère tranquille.

Warczak, Davis et Neuschwanger sont entrés dans la maison et Warczak a témoigné qu’il y avait eu beaucoup de « jurons et de cris » et plus de combats avant que les trois ne sortent en courant de la maison. Bailey résidait à la maison pendant qu’il travaillait à sa rénovation, ont déclaré des témoins.

« Devin est venu derrière moi et j’ai pensé qu’il avait un couteau, alors j’ai crié qu’il avait un couteau. Devin brandissait cette arme et Cody a sorti son arme et a dit « Ne vous approchez pas de moi. » Cody n’arrêtait pas d’avertir Devin : « J’ai une arme à feu », mais Devin n’arrêtait pas de venir vers lui », a déclaré Warczak.

Warczak a déclaré que Bailey continuait d’avancer et que Neuschwanger lui avait tiré dessus.

« Tout s’est passé en quelques secondes », a déclaré Roe. « Sur la base des preuves, le recours à la force était nécessaire, mais il y avait d’autres voies à emprunter. »