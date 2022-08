Un homme de Plainfield arrêté pour vol de banque à Shorewood – Shaw Local

La police de Shorewood a arrêté un homme de Plainfield pour le vol de Shorewood Bank and Trust, 931 Brook Forest Ave.

James A. Houge, 52 ans, de Plainfield, a été arrêté après qu’un policier de Joliet, qui n’était pas en service, ait reconnu Houge à partir d’un dépliant distribué par les enquêteurs de Shorewood, a déclaré la police de Shorewood.

Houge mangeait dans un McDonald’s sur la route 59 lorsque l’officier l’a reconnu, a déclaré la police de Shorewood.

L’officier a ensuite contacté le département de police de Joliet et est resté sur les lieux jusqu’à ce que la police de Joliet et la police de Shorewood arrivent et arrêtent l’homme peu de temps après, a déclaré la police de Shorewood.

Houge avait également un sac à dos, des vêtements et un vélo électrique, qui correspondaient à ceux capturés par la caméra autour de la zone près de la banque, a déclaré la police de Shorewood.

La police de Shorewood avait déclaré dans un communiqué de presse précédent qu’elle avait reçu un “appel raccroché” sur la ligne 911 juste avant 9 heures du matin mardi.

La police a été informée qu’un vol de banque avait eu lieu après qu’un répartiteur eut rappelé le numéro.

Le voleur avait « sauté par-dessus le comptoir, où il a ordonné au caissier d’ouvrir le tiroir et de retirer l’argent », indique le communiqué. Il n’a pas montré d’arme et a été vu pour la dernière fois “marchant vers le sud depuis la banque”, selon le communiqué.

Au cours de leur enquête sur le vol, les détectives de la police de Shorewood et le groupe de travail sur les crimes violents du FBI ont recueilli des informations supplémentaires et obtenu un mandat de perquisition pour le domicile de Houge.

Houge a été incarcéré à la prison du comté de Will. Il sera détenu à la prison, dans l’attente d’un acte d’accusation fédéral, a déclaré la police de Shorewood.

Le bureau du procureur de l’État du comté de Will a déposé des accusations de crime contre Hogue pour vol qualifié et vol qualifié dans une institution financière, a déclaré la police de Shorewood.