Un homme de Pittsburgh décède après la 2e dose de Moderna, selon les médecins, dans le premier cas connu de coagulation sanguine lié au vaccin – RT USA News

Des médecins de Pennsylvanie ont signalé le premier cas connu de coagulation sanguine grave qui serait lié au vaccin contre le coronavirus de Moderna, après qu’un homme âgé a contracté la maladie et est décédé dans les jours suivant sa deuxième dose.

Les professionnels de la santé du Allegheny Health Network à Pittsburgh ont signalé le cas lundi, notant qu’un homme de 65 ans est arrivé à l’hôpital avec une forme grave de coagulation sanguine connue sous le nom de thrombose avec thrombocytopénie (TTS) à peine 10 jours après son deuxième et dose finale du coup Moderna. Deux jours plus tard, le patient anonyme, qui souffrait également d’hypertension chronique et d’un taux de cholestérol élevé, est décédé, les médecins concluant que ses symptômes correspondaient à une coagulation induite par le vaccin, également connue sous le nom de VITT.

« La distribution de la thrombose, en particulier la thrombose du sinus veineux cérébral, était caractéristique du VITT ou du TTS » les médecins ont écrit dans un article de journal publié dans les Annals of Internal Medicine.





Ils ont dit que leurs conclusions « remplir la définition de cas provisoire du VITT ou du TTS » établi par le CDC et que d’autres tests sanguins « [strengthened] la probabilité » d’une maladie liée au vaccin. Cependant, alors qu’ils ont appelé leur preuve pour VITT « robuste, » les médecins ont averti qu’ils ne pouvaient pas exclure d’autres causes de la coagulation.

Le rapport de Pittsburgh serait le premier cas connu de coagulation sanguine lié à un vaccin à base d’ARN messager, ou de matériel génétique situé dans la cellule, qui comprend ceux développés par Moderna et Pfizer. Alors qu’un certain nombre de receveurs des injections d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson ont développé une coagulation, y compris certains cas mortels, ces vaccins utilisent une technologie différente et sont plutôt basés sur un adénovirus désactivé.

Les médecins d’Allegheny Health ont déclaré que leurs recherches « complique » théories selon lesquelles les cas de coagulation antérieurs étaient spécifiquement causés par des vaccins à base d’adénovirus, comme certains experts l’ont déjà spéculé.

Alors que les effets indésirables sont restés rares parmi les millions de vaccinés aux États-Unis, la coagulation n’est pas la seule affection liée au vaccin à survenir. La semaine dernière, le CDC a signalé plus de 1 200 cas d’une maladie rare connue sous le nom de myocardite, ou inflammation du cœur, chez ceux qui ont pris les injections Pfizer et Moderna, ce qui représente environ 12,6 par million de doses. L’organisme de santé a trouvé un « association probable » entre les vaccins et la maladie, bien qu’il soit noté qu’il est « encore un événement rare ».

Les complications de coagulation en cours avec les inoculations d’AstraZeneca et de J&J ont également incité certains pays à suspendre les injections, le Danemark ayant choisi de maintenir sa suspension vendredi dernier. Bien que la formulation d’AstraZeneca n’ait pas encore été approuvée aux États-Unis, les autorités sanitaires américaines ont précédemment suspendu le tir de J&J pour des raisons de sécurité, mais ont repris son déploiement en avril.

Alors que les médecins de Pittsburgh ont peut-être découvert le premier cas de coagulation lié à un vaccin à ARNm, ils ont noté que « beaucoup de millions » avaient reçu de tels vaccins sans effets secondaires graves, ajoutant que leur rapport « ne devrait pas empêcher les personnes de bénéficier des avantages de ces vaccins ».





