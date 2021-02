Un homme a été arrêté pour avoir prétendument kidnappé la mère de ses deux enfants après avoir refusé d’aller à un rendez-vous surprise pour la Saint-Valentin avec lui.

Isaiah Cuspard, 20 ans, a agressé son ex-petite amie et la mère de ses deux enfants le 10 février à Phoenix, en Arizona.

Il a été arrêté mais relâché et le lendemain, il est rentré chez elle avec l’espoir de l’emmener à un rendez-vous, mais elle a refusé.

Il l’a frappée, l’a prise dans ses bras, puis l’a jetée dans sa voiture et s’est éloignée à 100 km / h, selon la mère de la victime et les voisins qui ont regardé l’incident se dérouler.

Les voisins ont appelé la police et au moment où ils sont arrivés dans la rue où il se trouvait, il s’était écrasé.

Une fois en détention, il a admis qu’il avait agressé la femme la nuit précédente et qu’elle avait refusé de sortir avec lui, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas accepter de réponse.

Isaiah Cuspard, 20 ans, a agressé son ex-petite amie et la mère de ses deux enfants le 10 février à Phoenix, en Arizona. Il est montré dans sa photo la plus récente, à gauche, et sur une photo de médias sociaux, à droite. La petite amie n’a pas été nommée

«Isaiah s’est senti offensé et allait la prendre contre tous les moyens», lit-on dans le rapport de police sur son arrestation.

La mère de la victime, Barbara Johnson, a déclaré que le couple avait toujours eu une relation violente et qu’elle l’avait averti de ne pas rentrer chez eux.

Cuspard est détenu dans la prison du comté avec une caution de 6 000 $. Il doit comparaître jeudi au tribunal.

Son dossier d’arrestation indique que le 9 février, il s’est rendu au domicile de la femme et l’a agressée.

La police est venue et l’a arrêté, mais il a été libéré. On ne sait pas pourquoi.

C’est près de la scène où il a heurté un trottoir et s’est écrasé. L’ex-petite amie a été blessée

Le lendemain, il est retourné à la maison et a supplié la femme de se rendre à un rendez-vous de la Saint-Valentin avec lui.

‘Isaiah voulait surprendre [her] avec une date de la Saint-Valentin mais [she] n’en voulait pas. Il a dit qu’elle ne lui avait pas dit plusieurs fois quand il lui avait demandé de l’accompagner.

Isaïe a dit qu’il se sentait offensé et qu’il allait la prendre contre tous les moyens. Isaiah a alors décidé qu’il avait besoin d’enrouler physiquement ses bras autour d’elle pour la porter jusqu’à sa voiture dans laquelle il se rendait à la maison.

‘Isaiah a alors forcé [her] sur le siège du passager avant et est parti avec elle. Alors qu’Isaïe s’éloignait, ils ont fait naufrage dans le trottoir et ont déclenché les coussins gonflables du véhicule.

«Elle a subi une coupure à la main gauche à la suite de la collision», indique le rapport de police.

La victime lui a également dit qu’elle pensait qu’il allait mourir.

Cuspard a un long casier judiciaire. À tout juste 20 ans, il a déjà neuf photos pour des arrestations, y compris pour vol, résistance à l’arrestation et agression.