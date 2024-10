Un homme de Phoenix a subi des brûlures lorsqu’il a été retenu par des agents pendant une chaleur à triple degré

Cet été, un homme a subi des brûlures au troisième degré lorsque des policiers de Phoenix l’ont maintenu sur le trottoir pendant quatre minutes par une journée de chaleur à trois degrés.

ABC15 Arizona signalé Mardi, Michael Kenyon a passé plus d’un mois à l’hôpital avec une « douleur insupportable » due à des brûlures au visage, aux bras, à la poitrine et aux jambes après la rencontre du 6 juillet avec des policiers dans un parking. Ce jour-là, la température élevée a atteint 114 degrés Fahrenheit (45 Celsius).

Kenyon a déclaré à la station qu’il pensait que les policiers l’avaient arrêté parce que son colocataire avait récemment signalé un vol dans leur maison, située en face de l’endroit où la rencontre a eu lieu.

La police de Phoenix a déclaré que même si Kenyon correspondait à la description du suspect, il a finalement été déterminé qu’il n’était pas un suspect. L’agence a déclaré qu’elle menait des enquêtes criminelles et internes.

À l’époque, Kenyon faisait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté pour défaut de comparution dans le cadre d’une accusation de drogue. Il a dit qu’il n’était pas au courant du mandat, et le ministère a confirmé que les agents n’en étaient pas non plus au courant à l’époque.

La vidéo de surveillance montrait Kenyon marchant dans le parking et se faisant arrêter et interrogé par des policiers qui tentaient de l’arrêter. La police affirme que Kenyon a été emmené au sol par les policiers après une bagarre.

« Ce jeune homme a été brûlé au troisième degré parce que sa peau était cuite sur l’asphalte », a déclaré Bobby DiCello, l’un des avocats de Kenyon.

Des dizaines de personnes sont hospitalisées chaque été pour des brûlures superficielles à Phoenix, où les trottoirs grésillants constituent un danger douloureux pour les gens alors que l’air les températures montent à trois chiffres.

Les jeunes enfants, les personnes âgées et les sans-abri sont particulièrement exposés aux brûlures par contact, qui peuvent survenir en quelques secondes lorsque la peau touche une surface à 180 degrés Fahrenheit (82 °C). Les brûlures par contact surviennent généralement par accident, souvent lorsqu’une personne trébuche et tombe, ou subit un coup de chaleur et s’effondre sur le trottoir.

Ce n’est pas la première fois qu’une personne affirme avoir subi des brûlures alors qu’elle était détenue sur un trottoir brûlant par des policiers de Phoenix.

Un 2020 poursuite présumée une jeune fille de 17 ans a subi des brûlures au deuxième degré aux bras lorsque des policiers de Phoenix l’ont plaquée sur un trottoir un jour où la température atteignait 113 degrés Fahrenheit (45 Celsius).

La poursuite alléguait que la peau de l’adolescente s’était décollée lorsque les policiers l’avaient retirée du trottoir, une allégation démentie dans les documents judiciaires par les avocats représentant le service de police. Le procès a été rejeté en avril 2022.

Cette année, le Service de police de Phénix a été accusé par le ministère américain de la Justice de discriminer les Noirs, les Latinos et les Amérindiens, de détenir illégalement des sans-abri et de recourir à une force excessive, y compris une force meurtrière injustifiée.

La ville a déclaré qu’elle s’engageait à réformes dans son service de police mais a résisté aux efforts visant à conclure un jugement de consentement avec le ministère de la Justice.

Plus tôt ce mois-ci, la police de Phoenix les officiers ont été critiqués après la diffusion d’une séquence vidéo montrant des agents frappant et choquant à plusieurs reprises un homme noir sourd avec un Taser lors d’une rencontre le 19 août dans un parking. Des accusations de résistance à l’arrestation et de voies de fait graves déposées contre l’homme ont ensuite été déposées. rejeté.