Un homme de Penticton est jugé pour les meurtres au premier degré des frères de Kamloops – Kelowna Capital News

L’homme de Penticton accusé du meurtre de deux frères retrouvés morts sur une route forestière de Naramata en mai dernier a été condamné à subir son procès.

L’enquête préliminaire de quatre jours de Wade Cudmore s’est terminée à la cour provinciale de Penticton le 28 septembre, et il va maintenant aller de l’avant avec un procès pour meurtre au premier degré. Sa prochaine comparution est prévue pour le 21 novembre, afin de fixer une date pour son procès qui aura lieu devant la Cour suprême.

Les éléments de preuve présentés lors de tout procès préliminaire font l’objet d’une interdiction de publication.

Cudmore et Anthony Graham, 35 ans, ont été inculpés le 18 juin 2021 pour la mort des frères de Kamloops, Erick et Carlo Fryer.

Les frères Fryer ont été découverts morts le 10 mai 2021 sur une route forestière isolée à Naramata.

Quelques jours avant que Cudmore ne soit arrêté en lien avec les meurtres, sa mère Kathy Richardson a été retrouvée assassinée dans sa maison de Naramata. Il n’y a eu aucune arrestation ni information sur le meurtre de Richardson depuis qu’elle a été retrouvée par la police le 9 juin 2021.

La GRC continue de rechercher Graham qui est toujours en liberté et a fait l’objet d’un communiqué de presse sur une personne disparue de la GRC de Prince George qui a omis de mentionner qu’il était recherché pour deux meurtres à Penticton et considéré comme armé et dangereux. La police s’est depuis excusée de ne pas avoir inclus ces informations dans la libération de la personne disparue.

Au moment de l’arrestation de Cudmore, les Crimes majeurs de la GRC ont déclaré que les crimes étaient liés aux gangs et à la drogue.

“Leur [the Freyer] on pense que les homicides sont liés aux activités des gangs et de la drogue, les activités criminelles présumées ne se limitant pas à Naramata, mais à d’autres régions de la Colombie-Britannique, notamment le nord de la Colombie-Britannique et le Lower Mainland », a déclaré le surintendant. Sanjaya Wijayakoon de la Section des crimes majeurs de la GRC de la Colombie-Britannique.

