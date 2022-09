Avertissement : L’histoire suivante peut contenir du contenu que certains considéreront comme dérangeant.

Un homme de Penticton a été condamné à trois ans de prison pour avoir espionné sa belle-fille et partagé des photos nues d’elle avec les membres d’un forum en ligne pour ceux qui s’intéressent à la pornographie juvénile.

L’homme, dont le nom fait l’objet d’une interdiction de publication pour protéger l’identité de sa belle-fille et est répertorié simplement comme “M. X » dans les archives judiciaires publiques, a comparu devant la Cour suprême de Penticton le 10 septembre pour entendre son sort après avoir plaidé coupable plus tôt.

Présidant l’affaire, le juge de la Cour suprême Gordon Funt a noté que X avait pris des photos d’autres jeunes au-delà de sa belle-fille.

L’homme de Penticton passera 36 mois en prison et, après sa libération, fera face à de multiples autres restrictions, notamment à sa capacité à utiliser des ordinateurs, à une interdiction d’armes à feu et à des restrictions pour contacter tout jeune, y compris sa belle-fille.

“Il a besoin de conseils spécialisés supplémentaires pour réduire le risque de ne pas récidiver”, a déclaré Funt lors de sa décision. “A l’heure actuelle, il existe un risque réel et important que [X] va récidiver. Il doit être séparé de la société pour aider à sa réhabilitation.

X a plaidé coupable d’avoir fabriqué, distribué et possédé de la pornographie juvénile, ainsi que d’avoir secrètement observé et enregistré sa belle-fille pendant des années.

Il a été surpris lors d’une opération secrète du FBI en ligne en janvier 2020, alors que sa belle-fille de l’époque avait 15 ans. Un agent a publié des messages, se faisant passer pour un père avec sa propre jeune fille, sur un forum connu pour discuter et échanger de la pornographie juvénile. .

X a entamé une conversation avec l’agent, admettant qu’il enregistrait sa belle-fille depuis qu’elle avait 12 ans et qu’il avait installé des caméras espions dans la salle de bain pour la prendre en photo à son insu. X a envoyé 13 images, considérées comme pédopornographiques, de sa belle-fille à l’agent.

Les images ont également été partagées avec d’autres personnes ” partageant les mêmes idées “, car ” il voulait voir s’ils la trouvaient aussi sexy que lui “, selon des déclarations consignées au dossier du tribunal.

Quatre jours après avoir partagé les images avec l’agent du FBI, la GRC a exécuté un mandat de perquisition du domicile de X, saisissant des articles, notamment des téléphones portables, des ordinateurs, des clés USB et des sous-vêtements d’une jeune femme.

L’analyse médico-légale a trouvé 314 images uniques et 20 vidéos uniques de pornographie juvénile. Certains ont été emmenés dans la salle de bain de la maison de X de sa belle-fille, et d’autres non.

La belle-fille de X est actuellement en consultation.

Le juge a exposé les motifs de sa condamnation, reconnaissant les facteurs atténuants, notamment l’absence de casier judiciaire, le plaidoyer de culpabilité, les remords et le fait qu’il avait assisté à son propre conseil, à ses propres frais, et avait fait des progrès sur ses problèmes.

Les facteurs aggravants étaient plus accablants, et le juge a exprimé comment il aurait pu condamner X au maximum de 42 mois, mais a fini par accepter la proposition de Crown de 36 mois.

Il a cité comment X a profité de sa position de confiance et d’autorité en tant que beau-père de sa victime, qu’il a produit et distribué de nombreuses images et vidéos à grande échelle, que la dissimulation de la caméra espion reflétait un effort et une planification sophistiqués, que ses actions reflétait la conscience que ses actions étaient mauvaises et que

La défense de X avait demandé une condamnation avec sursis de deux ans moins un jour suivie de deux ans de probation.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Cas de pédopornographie