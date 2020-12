Peu de temps après les élections de novembre, la campagne Trump a diffusé son Facebook et Twitter comptes, ainsi que son site internet , les noms de sept Américains morts dans les États du champ de bataille de Géorgie et de Pennsylvanie. Les personnes décédées ont été utilisées pour voter lors des élections du mois dernier, selon la campagne, soulignant les incidents comme des preuves d’une fraude électorale généralisée qui a permis la victoire du président élu Joseph R. Biden Jr.

Dans une interview accordée au Times en novembre après la première déclaration de la campagne Trump, M. Bartman a déclaré qu’il ne se rappelait pas avoir vu un bulletin de vote par correspondance pour sa mère. «Oh non, non, je n’ai rien obtenu», dit-il. «Parfois, je recevais du courrier indésirable pour elle. Mais pas dans plusieurs années.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait pourquoi un vote pour sa mère aurait été enregistré malgré son décès, il a déclaré que le gouverneur de l’État, Tom Wolf, « ne sait rien ni ce qui se passe dans la ville de Philadelphie ou dans les environs. comtés de la partie centrale de l’État. »

« Certaines des choses qui se sont déroulées à Philadelphie sont tout simplement atroces », a ajouté M. Bartman.

M. Stretton, son avocat, a déclaré: «Il a eu tort de dire cela, il admet qu’il avait tort, et depuis qu’il a été approché par les détectives, il a coopéré et dit la vérité.»

L’affirmation selon laquelle un vote a été frauduleusement émis en utilisant le nom d’Elizabeth Bartman et qu’il était emblématique de la fraude électorale systématique aidant M. Biden à se propager largement en ligne. Sur Facebook, des articles avec la revendication des sites Web conservateurs ZeroHedge et The Epoch Times ont été partagés 1800 fois et ont atteint jusqu’à 61 millions d’abonnés, selon les données de CrowdTangle, un outil d’analyse des médias sociaux appartenant à Facebook.