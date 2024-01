Un homme de Pennsylvanie arrêté après avoir publié une vidéo YouTube de la tête décapitée de son père

Un homme de Pennsylvanie a été arrêté après avoir prétendument tué son propre père, avant d’afficher sa tête décapitée dans une horrible vidéo YouTube tout en débitant des théories du complot de droite.

Justin Mohn, 32 ans, est accusé du meurtre de son père Michael Mohn, a déclaré le capitaine Pete Feeney du service de police du canton de Middletown à NBC News.

Justin Mohn a été placé en détention pour suspicion de meurtre au premier degré, d’abus sur un cadavre et de possession intentionnelle d’un instrument du crime, selon un rôle du tribunal publié mercredi matin. Il a été interpellé à 4 heures du matin et s’est vu refuser la libération sous caution, a déclaré Feeney.

Dans la vidéo YouTube, on voit Mohn portant des gants tenant la tête de son père dans un sac en plastique. Plus tard, la tête peut être vue dans une marmite.

Mohn dit que son père a été employé fédéral pendant 20 ans et le qualifie de traître, appelant à la mort de tous les fonctionnaires fédéraux, attaquant l’administration du président Joe Biden, le mouvement Black Lives Matter, la communauté LGBTQ et les militants Antifa. YouTube a supprimé la vidéo, qui dure plus de 14 minutes, quelques heures après sa publication.

NBC News a contacté Google, la société mère de YouTube, pour commentaires.

Bureau du procureur du comté de Bucks a déclaré dans un communiqué a été publié mardi soir selon lequel la police du canton de Middletown avait été appelée pour “un rapport concernant un homme décédé” à Upper Orchard Drive, dans le canton de Middletown, près de la frontière du New Jersey, à 19 heures.

“L’appel aux répartiteurs d’urgence est venu de l’épouse de la victime. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont localisé l’homme décédé dans les toilettes”, indique le communiqué.

La police a arrêté une personne d’intérêt qui était le fils de l’homme décédé, ajoute le communiqué.

Le chef de la police, Joseph Bartorilla, a déclaré aux journalistes que le fils n’était pas à la maison lorsque la police est arrivée, mais qu’il a été retrouvé à environ 160 kilomètres de là et arrêté juste avant 23h30, a indiqué la police.

Il a été arrêté à Fort Indiantown Gap, près de Harrisburg, en Pennsylvanie, qui possède un Centre de formation de la Garde nationale.

On ne savait pas immédiatement pourquoi il se trouvait dans la zone.

Un policier garde l’entrée d’une maison après qu’un homme a été retrouvé mort mardi à Middletown, en Pennsylvanie. via WCAU

La police a d’abord déclaré à NBC News mardi soir qu’elle était au courant d’une vidéo YouTube qui pourrait être associée à cet événement et qu’elle avait obtenu des copies de la vidéo.

Lorsqu’on lui a demandé si la police avait déjà eu des contacts avec la personne dans la vidéo, le dét. Le lieutenant Stephen Forman de la police du canton de Middletown a déclaré avoir eu quelques contacts avec lui, certains remontant à 10 ans et d’autres plus récemment.

Il a déclaré que l’enquête était active et en cours et qu’ils prévoyaient de tenir une conférence de presse plus tard dans la matinée.

Le capitaine Feeney a déclaré plus tard à NBC News mercredi matin que la vidéo YouTube semblait montrer Justin Mohn et être la même vidéo dont les forces de l’ordre avaient déjà connaissance.

Il est trop tôt pour dire quel impact cela aura sur l’issue de l’enquête, a-t-il déclaré.

“Le processus de transfert de la garde de Justin Mohn vers notre juridiction est en cours et il sera probablement traduit en justice pour les charges retenues contre lui dans la matinée”, a ajouté Feeney.

Il s’agit d’une histoire en développement, veuillez revenir ici pour les mises à jour.