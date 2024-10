Un homme de Palm Coast arrêté après avoir menacé des travailleurs avec une machette, selon un rapport

Un homme de Palm Coast a été arrêté après avoir saisi une machette et menacé les travailleurs des eaux pluviales le long du boulevard Belle Terre, selon le bureau du shérif du comté de Flagler.

Miguel Rodriguez, 43 ans, a été arrêté mercredi et accusé de voies de fait graves avec une arme mortelle sans intention de tuer.

Alors qu’il était emmené en prison, Rodriguez a commencé à se cogner la tête à plusieurs reprises contre la porte passager arrière et la cloison du véhicule de police, selon le bureau du shérif. Rodriguez a été emmené à AdventHealth, où il a refusé un traitement médical pour une petite entaille, a indiqué le bureau du shérif.

Rodriguez a ensuite été emmené en prison et libéré jeudi après avoir déposé une caution de 5 000 $.

L’incident s’est produit mercredi alors que les employés d’une entreprise d’inspection et d’entretien des eaux pluviales travaillaient près de l’intersection du boulevard Belle Terre et de Kaywood Place à Palm Coast.

Les travailleurs ont déclaré qu’un homme, identifié plus tard comme Rodriguez, était bouleversé parce qu’ils avaient temporairement bloqué la voie en direction nord du boulevard Belle Terre pendant qu’un de leurs véhicules reculait sans signalisation. Les députés ont remarqué plusieurs panneaux affichés concernant les travailleurs le long de la route.

Les travailleurs ont déclaré aux députés que Rodriguez avait arrêté sa camionnette et qu’il était ensuite sorti. Il s’est dirigé vers eux tout en brandissant une machette et en criant : « Je vais en couper (des jurons) », selon le bureau du shérif.

L’un des travailleurs a déclaré qu’il craignait pour sa vie et qu’il s’était enfui dans des bois. Les travailleurs ont déclaré que Rodriguez avait accéléré dans son camion après avoir vu la circulation commencer à reculer.

Les députés ont localisé Rodriguez à environ 3 miles de là, sur Zerington Court. Rodriguez a admis avoir plusieurs machettes dans sa camionnette, selon un affidavit d’accusation. Les députés ont également aperçu une machette dans un fourreau sur le tableau de bord du véhicule. Lorsqu’on lui a demandé s’il gardait habituellement une machette sur le tableau de bord, Rodriguez a répondu que oui, mais qu’elle était généralement recouverte de chapeaux, indique l’affidavit.

Rodriguez a déclaré aux députés qu’il avait été arrêté par « des gars » et il était bouleversé car il a déclaré qu’il n’y avait aucun signe. Il a déclaré qu’un des travailleurs l’avait insulté et qu’il s’était énervé et avait garé son camion, indique un affidavit d’accusation. Il a dit qu’il était sorti de son camion et avait commencé à se disputer avec eux. Rodriguez a nié avoir quoi que ce soit entre les mains lorsqu’il est sorti du camion, indique l’affidavit.

Le shérif du comté de Flagler, Rick Staly, a déclaré que si Rodriguez avait gardé son sang-froid, il aurait évité un voyage en prison.

« Cet homme a menacé plusieurs travailleurs avec une machette parce qu’il était gêné », a déclaré le shérif Rick Staly. « Ce type est devenu déséquilibré lorsqu’il est sorti et a confronté les travailleurs qui faisaient simplement leur travail. S’il avait attendu patiemment, il n’aurait pas visité le Green Roof Inn.

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : Un homme de Floride accusé d’avoir menacé des travailleurs avec une machette, selon un rapport