Un homme de NSW meurt après avoir été frappé par un taureau lors du rodéo du Nouvel An dans le sud du Queensland

Un bullrider novice est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital après être tombé d’un taureau lors d’un rodéo dans le sud du Queensland le soir du Nouvel An.

L’homme de 25 ans de la Nouvelle-Galles du Sud a été éjecté de l’animal puis frappé par celui-ci vers 20 heures lors de l’événement de promenade de taureaux novice au rodéo du Nouvel An au Warwick Showgrounds.

“Il chevauchait le taureau, est sorti et le taureau a atterri sur lui”, a écrit le témoin Melanie Jai dans un post sur Facebook.

Les ambulanciers paramédicaux ont soigné l’homme sur les lieux, les fêtards ont dit que les feux d’artifice de la famille seraient retardés en raison “d’un grave incident d’arène” dans un message de la Warwick Show and Rodeo Society sur Facebook.

L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique après avoir subi de “graves blessures à la poitrine”, a déclaré le Queensland Ambulance Service.

Selon la police, l’homme est décédé plus tard des suites de ses blessures.

La Warwick Show and Rodeo Society a présenté ses “sincères condoléances” à la famille et aux amis de l’homme, affirmant qu’elle organiserait une collecte de fonds pour eux.

“Le Warwick Show and Rodeo Society” passera le chapeau “aujourd’hui à notre National Rodeo Association Junior Rodeo pour aider de toutes les manières possibles financièrement la famille avec les arrangements funéraires et, si possible, tout soin à long terme pour la famille. “, a déclaré l’organisation dans un message Facebook dimanche matin.

“Veuillez comprendre que c’est une période très difficile pour la famille, la Société, l’Association nationale de rodéo et ses collègues concurrents, nous demandons donc que la vie privée de la famille soit respectée en cette période difficile.”

Un rapport sera préparé pour le coroner.