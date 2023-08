Un homme de Niagara a conduit un camion sur le sentier Hamilton, puis a tenté de voler un canot à des personnes dans l’eau: la police

Faire du vélo le long du Waterfront Trail près de Princess Point offre normalement une vue sur le feuillage, la faune et Cootes Paradise à Hamilton.

Mais lorsque Jon Davey a pédalé sur cette voie le 6 août, il a vu une camionnette foncer vers lui.

« Je pouvais dire que ce n’était pas un travailleur des parcs », a-t-il déclaré à CBC Hamilton. « J’étais juste choqué. »

Davey a essayé de prendre son téléphone et de prendre une photo le plus rapidement possible, mais le camion était trop loin pour prendre une photo de la plaque d’immatriculation.

Ce que Davey a vu était un aperçu d’une situation sauvage qui a conduit à une arrestation.

Tentative de canoë-jacking

Const. Indy Bharaj a déclaré à CBC Hamilton que la police avait reçu plusieurs rapports faisant état d’un conducteur accélérant sur le sentier.

« Le sentier est très fréquenté et heureusement, personne n’a été blessé », a écrit Bharaj dans un e-mail.

Il a déclaré que les agents avaient appris que l’homme de 39 ans de la région de Vineland dans la région de Niagara avait également tenté – et échoué – de voler un canot à deux personnes dans l’eau.

Davey a déclaré que le camion était presque submergé dans l’eau. Il a dit avoir parlé plus tard à des personnes qui l’ont vu se dérouler, y compris les deux dans le canoë.

« Ils ont été assez secoués aussi. [The man] voulait apparemment utiliser le canoë comme véhicule d’évasion. »

L’accusé a tenté de fuir les lieux dans le camion, laissant derrière lui le pare-chocs avant de son véhicule avec la plaque d’immatriculation attachée, a déclaré Bharaj.

Les agents ont pu identifier le conducteur et tenter d’obtenir un mandat.

Selon Bharaj, ce jour-là, peu après 19 heures, la police régionale de Durham a contacté la police de Hamilton pour lui dire qu’elle avait arrêté l’homme de 39 ans pour conduite avec facultés affaiblies.

Davey a déclaré qu’il devrait y avoir des bornes le long du chemin pour éviter tout incident répété.