Un homme de New York visite 18 restaurants étoilés Michelin en 24 heures et établit un record Guinness

Les plaisirs coupables des gens peuvent souvent leur valoir un record du monde. Un gastronome new-yorkais a soutenu cette affirmation après avoir dîné dans 18 restaurants chics pour établir le record du monde Guinness des restaurants les plus étoilés Michelin visités en 24 heures. Eric Finkelstein a visité les meilleurs restaurants de New York en une journée pour remporter le record de la même chose.

L’homme de 34 ans a déclaré que son intérêt pour les restaurants avait augmenté lorsqu’il est revenu à New York en 2021. Alors qu’il vivait dans la ville pendant plusieurs années, il visitait rarement un restaurant assis, et certainement pas étoilé au Michelin. ceux. C’est pendant la pandémie qu’il a dû quitter temporairement la ville qui lui a fait apprécier toutes ces options alimentaires qu’il aurait pu découvrir pendant toutes ces années. À son retour, il a rejoint un groupe sur Discord où il a lu sur ce titre GWR. Il a adoré l’idée et a déclaré: “Cela combinait mon amour de manger des aliments intéressants, de travailler sur une liste de contrôle et de travailler sur quelque chose de stupide.”

Eric a en outre révélé que l’un de ses plus grands défis était de contacter de tels restaurants qui l’aideraient à réaliser l’exploit. Il a commencé à planifier et à sécuriser les réservations dans les restaurants recherchés de la ville. Sur 80, seuls 10 restaurants ont répondu. Pour ajouter à ses ennuis, quatre d’entre eux ont perdu leurs étoiles lorsque le Guide Michelin a annoncé leurs choix 2022. Cependant, ses tentatives pour effectuer des réservations de dernière minute dans des restaurants étoilés Michelin ont été couronnées de succès et il a pu faire sa tentative officielle pour GWR le 26 octobre 2022. Les étoiles Michelin sont attribuées aux restaurants pour être jugés sur la base de leur haute normes. Les restaurants peuvent gagner une, deux ou trois étoiles selon la qualité des plats et leur goût.

En partant du Pavillon à Midtown jusqu’à Tuome à Alphabet City, Eric a dépensé environ 494 $ (hors taxes et pourboires) et a consommé un total de 5000 calories pendant la journée. Après avoir planifié l’itinéraire, le transport et les horaires de réservation, Eric s’est rendu dans 18 restaurants en 11 heures.

Pendant ce temps, battre le record du monde Guinness pour avoir visité le plus grand nombre de restaurants étoilés Michelin en une journée n’est pas la seule réussite d’Eric. Il a remporté le titre du plus long service de tennis de table en 2021 et de la plus grande mosaïque de balles de tennis de table en 2022.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici