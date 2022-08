Un homme de New York qui a envoyé des menaces à des groupes LGBTQ écope de 30 mois

CENTRAL ISLIP, NY (AP) – Un enseignant à la retraite de 74 ans d’une banlieue de New York a été condamné mercredi à 30 mois de prison pour avoir envoyé des dizaines de menaces violentes à des individus, groupes et entreprises affiliés à la communauté LGBTQ pendant plusieurs années.

Selon les procureurs, Robert Fehring a menacé de faire sauter le Stonewall Inn, un bar historique de Manhattan considéré comme le berceau du mouvement des droits des homosexuels. Il a également menacé de placer des explosifs lors de la marche de la fierté de la ville de New York en 2021, ce qui « ferait ressembler la fusillade de la discothèque Orlando Pulse 2016 à un jeu d’enfant », faisant référence à l’attaque de 2016 au cours de laquelle 49 personnes ont été tuées et des dizaines blessées à Pulse, une discothèque gay à Orlando Floride.

D’autres messages menaçaient de tuer, de tirer et de bombarder des entreprises et des individus affiliés aux LGBTQ, y compris un salon de coiffure appartenant à des Afro-Américains à Brooklyn que Fehring a écrit dans une lettre “est l’endroit idéal pour un attentat à la bombe”.

Fehring a plaidé coupable en février d’avoir envoyé par la poste des communications menaçantes.

“Nous sommes déçus de la durée de la peine, mais M. Fehring est heureux de mettre ce cauchemar derrière lui”, a déclaré son avocat, Glenn Obedin, dans un e-mail. “Il éprouve de profonds remords pour ce qui s’est passé et se réjouit de vivre tranquillement avec sa famille une fois qu’il aura purgé sa peine.”

Une perquisition du FBI au domicile de Fehring à Bayport, Long Island, en novembre dernier, a révélé deux fusils de chasse chargés et des centaines de cartouches en plus de copies de lettres contenant des menaces. Les enquêteurs ont également trouvé une enveloppe timbrée adressée à un avocat affilié à la communauté LGBTQ contenant les restes d’un oiseau mort, selon le bureau du procureur américain du district est de New York.

“Robert Fehring a proféré des menaces odieuses contre des membres de la communauté LGBTQ dans des endroits de New York, y compris le comté de Suffolk, pendant près de huit ans”, a déclaré le commissaire de police du comté de Suffolk, Rodney Harrison, dans un communiqué. “Grâce aux efforts inlassables des détectives de l’unité des crimes haineux de notre département et au travail diligent de nos partenaires chargés de l’application de la loi, Fehring est tenu responsable de ses crimes.”

The Associated Press