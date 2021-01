La police de New York est à la recherche d’un suspect armé d’un couteau qui a été filmé en train de couper à plusieurs reprises un travailleur dans un hôtel du Queens tôt dimanche matin.

Selon le NYPD, l’agression violente a eu lieu à 6h15 au La Quinta Inn au 37-18 Queens Boulevard dans le quartier de Long Island City.

Un homme non identifié traînait dans le hall de l’hôtel lorsqu’un employé de 33 ans lui a demandé de partir.

Des images de sécurité du hall de La Quinta Inn sur Queens Boulevard, dans le Queens, montrent un travailleur tendant une bouteille d’eau à un homme qui traînait dans le hall

Quelques instants plus tard, l’homme sort un couteau et se précipite sur l’employé de l’hôtel

Le suspect, vêtu d’un sweat-shirt noir, frappe les mains et l’oreille de la victime

Un couteau est vu dans la main droite de l’attaquant alors qu’il poursuit la victime dans un coin

L’homme armé domine la victime et l’épingle à un mur pendant la violente lutte

La Quinta Inn est située au 37-18 Queens Boulevard dans le quartier de Long Island City

Le suspect s’est ensuite approché du travailleur et lui a demandé une bouteille d’eau, selon les enquêteurs.

La vidéo de sécurité du hall montre le travailleur de l’hôtel sortir de derrière la réception et remettre une bouteille d’eau à l’homme.

Les deux hommes échangent quelques mots avant que le suspect ne sort un couteau et se jette sur l’employé.

L’agresseur poursuit la victime dans un coin et une violente lutte s’ensuit, au cours de laquelle l’homme avec le couteau domine la victime, l’épingle et lui coupe les mains et l’oreille gauche.

L’employé blessé de l’hôtel parvient finalement à échapper à l’agresseur et à se réfugier dans la zone de réception fermée, qui a une porte sur le côté.

La victime s’appuie sur la porte pour empêcher le suspect d’entrer, et après quelques instants, l’agresseur part.

La victime blessée se retire derrière la porte de la zone de réception fermée, laissant son agresseur à l’extérieur

La police recherche maintenant le suspect anonyme recherché dans le cadre de l’attaque

La vidéo montre le suspect non identifié, vêtu d’un sweat-shirt noir, d’un pantalon de jogging de couleur claire et de baskets noires, sortant lentement de l’hôtel.

La victime a été transportée dans un état stable aux hôpitaux New York Health + Hospitals / Elmhurst pour y être soignée pour ses blessures.

Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée d’appeler la ligne d’assistance Crime Stoppers du NYPD au 1-800-577-TIPS (8477).