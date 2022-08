Un homme de New York admet un complot terroriste inspiré par l’Etat islamique

Le jeune homme de 22 ans est accusé d’avoir planifié une attaque au couteau de “loup solitaire” au nom du tristement célèbre groupe terroriste

Un homme de New York a plaidé coupable d’avoir tenté de fournir “soutien matériel” à la faction terroriste de l’État islamique et pour avoir comploté une série d’attaques à l’arme blanche dans le Queens, qu’il espérait filmer.

Awais Chudhary, un citoyen américain naturalisé né au Pakistan, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Brooklyn vendredi, après avoir prétendument contacté des personnes qu’il pensait être des membres de l’État islamique et préparé une attaque au couteau à New York. .

“Chudhary a admis avoir planifié de mener une attaque terroriste de loup solitaire dans le Queens contre des civils innocents dans le cadre de la cause meurtrière de l’Etat islamique”, a déclaré le procureur américain Breon Peace dans un communiqué.

Les procureurs disent que l’homme a promis sa loyauté au groupe en 2019 après avoir regardé « Vidéos de propagande terroriste violente », et ensuite “a commencé à planifier une attaque au couteau ou à la bombe.” Il aurait identifié un certain nombre de cibles autour du Queens et demandé conseil à des personnes qu’il croyait être d’autres militants, notamment sur la manière d’éviter d’être détecté par la police et sur le type de couteau à utiliser.

Chudhary aurait commandé plusieurs articles en ligne pour l’intrigue, comme un “couteau tactique” un masque et des gants, ainsi qu’un “poitrine de téléphone portable et serre-tête pour faciliter son enregistrement de l’attaque, qui, espérait-il, servirait d’inspiration à d’autres partisans de l’Etat islamique”, selon le ministère de la Justice. Il a été arrêté alors qu’il tentait de récupérer ces marchandises dans un casier utilisé par un détaillant en ligne, et risque maintenant 20 ans de prison pour l’accusation liée au terrorisme.