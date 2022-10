Un homme de New York accusé de contrebande de pythons dans son pantalon à la frontière canado-américaine

Selon un communiqué du DOJ, Calvin Bautista a été accusé de contrebande de pythons aux États-Unis.

En 2018, Bautista a gardé trois pythons dans son pantalon alors qu’il conduisait un bus traversant le Canada vers les États-Unis, a rapporté l’Associated Press.

Selon le DOJ, les accusations portées contre Bautista sont des accusations mais passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Un homme de New York a été inculpé mardi après que les procureurs ont déclaré qu’il avait introduit clandestinement trois pythons birmans aux États-Unis depuis le Canada.

Calvin Bautista, 36 ans, a passé en contrebande trois serpents pythons birmans dans son pantalon alors qu’il montait dans un bus traversant la frontière canado-américaine en 2018, le Associated Press a rapporté.

Selon un déclaration par le ministère de la Justice, les accusations portées contre Bautista ne sont que des accusations, cependant, s’il est reconnu coupable, Bautista encourt une peine maximale de 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $.

L’affaire Bautista fait l’objet d’une enquête par le US Fish & Wildlife Service et le US Customs and Border Protection.