Un homme de 58 ans du nord de l’État de New York a été traité pour hypothermie et engelures jeudi après avoir été piégé dans sa voiture pendant 10 heures sans chaleur parce qu’un chasse-neige a recouvert son véhicule de près de quatre pieds de neige.

Le sergent de police de l’État de New York. Jason Cawley a appris que quelqu’un de la ville d’Owego avait appelé le 911 à plusieurs reprises après avoir été évadé de la route et avoir besoin d’aide, mais les forces de l’ordre n’ont pas pu localiser le conducteur.

La zone autour d’Owego, qui comprend Binghamton, a connu des chutes de neige record jeudi, avec des totaux dépassant 40 pouces dans certaines parties de la région.

Cawley, qui est stationné à Sidney, à New York, s’est rendu à Owego et a commencé à rechercher un chauffeur bloqué qui a dit aux répartiteurs du 911 l’emplacement approximatif de l’endroit où il a eu des problèmes, selon la police d’État.

Kevin Kresen, 58 ans, de Candor, New York, a été traité jeudi pour hypothermie et engelures dans un hôpital de Binghamton, New York. Il est vu à gauche aux côtés du sergent de police de l’État de New York. Jason Cawley, qui a trouvé Kresen dans son véhicule