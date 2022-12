Un homme de Naperville retrouvé abattu à Bolingbrook: police – Shaw Local

Un homme de 38 ans a été retrouvé mort dans sa voiture mardi matin, selon le département de police de Bolingbrook.

Eric O. Stubblefield, 38 ans, du bloc 200 d’E. Bailey de Naperville semble avoir été abattu à plusieurs reprises, selon la police de Bolingbrook.

Après avoir reçu un rapport faisant état de circonstances suspectes, les policiers de Bolingbrook ont ​​été envoyés sur un parking du pâté de maisons 600 de W. Boughton Road vers 10 h 30 mardi, a indiqué la police de Bolingbrook.

À leur arrivée, ils ont trouvé Stubblefield mort dans un véhicule, a déclaré la police de Bolingbrook. Stubblefield a été déclaré décédé dans un véhicule à 11 h 50 mardi, selon le coroner du comté de Will.

La division des enquêtes de la police de Bolingbrook et le coroner du comté de Will ont été informés et sont intervenus sur les lieux, a déclaré la police de Bolingbrook. L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête, a indiqué la police de Bolingbrook.

Le coroner du comté de Will a pratiqué une autopsie mercredi. La cause finale et le mode de décès seront déterminés à une date ultérieure en attendant les rapports de police, d’autopsie et de toxicologie.

Les personnes ayant des informations sur la fusillade sont encouragées à appeler la division des enquêtes du département de police de Bolingbrook au 630-226-8620.

Ceux qui souhaitent rester anonymes peuvent appeler Crime Stoppers au 630-378-4772, visiter bolingbrookcrimestoppers.org ou utilisez l’application mobile P3 Tips.

Tout contact avec Échec au crime est anonyme et si l’information mène à une arrestation, une récompense en argent peut être émise.