Un homme de Muncie arrêté pour trafic d’héroïne

MUNCIE, Indiana — Un homme de Muncie a été accusé d’avoir vendu à plusieurs reprises de l’héroïne à des agents du groupe de travail sur les drogues du comté de Muncie-Delaware.

Marcus Brown Jr., 26 ans, a été arrêté mercredi pour trois chefs d’accusation préliminaires de trafic de stupéfiants.

L’une des accusations est un crime de niveau 2 passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison, tandis que les deux autres sont des crimes de niveau 4 avec des peines maximales de 12 ans.

Un affidavit allègue que les transactions ont eu lieu le 29 août et mardi.

Mercredi, un mandat de perquisition a été signifié au domicile de Brown, dans le pâté de maisons 600 de West Memorial Drive.

Les enquêteurs auraient saisi 80 dollars en « argent d’achat » utilisé dans les transactions précédentes, ainsi que 16,8 grammes de cocaïne et 77,4 grammes de marijuana.

Au cours d’un entretien avec des membres du groupe de travail, Brown aurait admis avoir vendu de la marijuana au cours de l’année écoulée, mais a nié avoir vendu d’autres substances contrôlées.

Il a également été inculpé d’un chef d’accusation préliminaire d’entretien de nuisance commune.

Brown a ensuite été libéré de la prison du comté de Delaware, apparemment après avoir déposé une caution de 50 000 $.

Les archives judiciaires reflètent une condamnation pour crime de Brown, pour avoir résisté aux forces de l’ordre en 2021.

En avril, il a été accusé d’un délit de conduite sans jamais obtenir de permis devant le tribunal municipal de Muncie.

Dans d’autres nouvelles sur la criminalité :

Frais de transaction: Deux hommes du centre-est de l’Indiana font face à cinq accusations liées à la drogue, dont un trafic de cocaïne, après avoir été arrêtés ces derniers jours devant un dépanneur de New Castle.

Un policier de New Castle a signalé qu’il s’était approché d’une camionnette conduite par John L. Murphy, 34 ans, de New Castle, parce qu’il savait que Murphy conduisait sans permis et que la plaque d’immatriculation du véhicule avait été volée.

Dans la camionnette, les agents ont trouvé 77 grammes de cocaïne, une quantité nettement plus petite de méthamphétamine, cinq comprimés d’un stupéfiant sur ordonnance, des accessoires liés à la drogue et 536 $ en espèces.

Murphy et un passager de la camionnette, Billy E. Binion, 48 ans, de Losantville, ont été arrêtés.

En plus du chef d’accusation de trafic de cocaïne – un crime de niveau 2 – ils ont chacun été inculpés, devant le Henry Circuit Court 1, de possession de méthamphétamine, de possession d’un stupéfiant, de possession illégale d’une seringue et de possession d’une substance contrôlée.

Murphy était toujours détenu vendredi dans la prison du comté de Henry en vertu d’une caution de 51 000 $ et d’une caution en espèces de 4 250 $. Binion a été libéré de prison après avoir déposé une caution.

