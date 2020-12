Un homme du Vasai de Mumbai a eu une leçon de sa vie le week-end dernier quand il a perdu sa moto en se faisant voler sous ses yeux en plein jour. Ce qui peut ressembler à une scène d’un film de comédie est en fait devenu un véritable choc pour un étudiant en génie qui voulait vendre son deux-roues, mais qui a fini par le perdre, a rapporté le Times of India.

Le vendeur avait voulu vendre sa moto et comme c’est la pratique dans le monde numérisé, il a publié une annonce à ce sujet sur une plateforme en ligne. Ce qui a suivi a été un choc qu’il n’oubliera jamais.

Il a été approché par des vendeurs qui ont manifesté leur intérêt à acheter le véhicule. Deux d’entre eux l’ont contacté à Vasai samedi et ont demandé un essai routier sur le vélo. Le vendeur a obligé et a donné les clés de son véhicule qu’il voulait vendre au duo. Il savait au moins qu’il allait subir un choc. Le duo a pris les clés, s’est assis sur le vélo et s’est éloigné pour ne jamais revenir.

La victime a maintenant déposé une plainte à la police pour chercher son vélo. La police a déposé une plainte pour vol. Les images de CCTV sont également projetées pour attraper les coupables.