Un homme de Mumbai vend les bijoux de sa femme pour distribuer des bouteilles d’oxygène gratuites aux patients Covid

Le chagrin insurmontable auquel sont confrontées les familles de ceux qui ont perdu leurs proches dans la deuxième vague de coronavirus dans le pays est déchirant. Cependant, il y a quelques moments au milieu de ces temps difficiles qui nous donnent l’espoir que l’humanité sera résiliente.

Pascal Saldhana, de Bombay, est un exemple de résilience face à une catastrophe. Décoratrice de mandap de profession, l’épouse de Pascal subit une procédure de dialyse obligatoire car ses deux reins ont échoué. En regardant la pandémie ravager la population de la mégapole, l’épouse de Pascal lui a demandé de fournir de l’oxygène gratuitement aux personnes qui présentent des symptômes graves du coronavirus muté.

S’adresser à une agence de presse ANI, Pascal a déclaré qu’il distribuait gratuitement des bouteilles d’oxygène depuis le 18 avril. Il a également déclaré que bien que ses services soient gratuits compte tenu de la situation désastreuse, il y a quelques personnes qui lui donnent de l’argent pour aider les autres.ANI rapporte que l’épouse de Pascal reçoit le traitement de dialyse depuis maintenant cinq ans et se rend fréquemment dans les hôpitaux. Actuellement, la femme de Pascal est sous dialyse et sous oxygène et le couple a donc toujours une bouteille de rechange. Alors que les messages SOS pour les bouteilles d’oxygène augmentaient avec la propagation du virus dans la ville, Pascal a reçu un jour un appel d’un directeur d’école qui lui a demandé de l’oxygène pour son mari.

À la demande de sa femme, Pascal a donné le cylindre de rechange à la dame qui en avait besoin de toute urgence. Compte tenu de la forte demande de bouteilles et de bidons d’oxygène, la femme de Pascal l’a exhorté à tendre la main à plus de gens. Il a vendu les bijoux de sa femme après avoir insisté et reçu Rs 80 000, ce qui a fourni suffisamment de capital pour démarrer l’entreprise de distribution de bouteilles d’oxygène gratuites.

Mumbai: Pascal Saldhana, un « décorateur de mandap », fournit gratuitement de l’oxygène aux gens à la demande de sa femme qui est sous dialyse depuis 5 ans après une défaillance de ses deux reins. Il dit: « Je le fais depuis le 18 avril. Parfois, les gens me donnent aussi de l’argent pour aider les autres. » pic.twitter.com/oLnSbimkV9 – ANI (@ANI) 30 avril 2021

De nombreuses ONG, entrepreneurs et acteurs comme Sonu Sood sont intervenus pour aider les patients atteints de coronavirus qui ne disposent pas de suffisamment de ressources pour acquérir des équipements essentiels comme des médicaments, des bouteilles d’oxygène. Cependant, les histoires de personnes comme Pascal montrent vraiment qu’il n’est pas nécessaire d’être influent ou riche pour aider les gens.

