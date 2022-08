Un homme de Mumbai utilise la force pour ouvrir la porte moustiquaire de la plate-forme du métro et arrête l’opération

Une vidéo d’un banlieusard appliquant la force pour ouvrir les portes palières de la plate-forme (PSD) de la station de métro Dahisar est devenue virale sur Internet. Dans le clip, on voit un inconnu essayer de se libérer par une porte installée pour la sécurité et la sûreté des voyageurs. En quelques secondes, les alarmes attachées à la porte se sont déclenchées, signalant un feu rouge en cas de danger. L’ensemble de l’événement a provoqué des perturbations car les employés de la Maha Mumbai Metro Operation Corporation Limited (MMMOCL) ont dû arriver sur les lieux pour résoudre le problème.

L’incident s’est produit le dimanche 7 août vers 18 h 24 dans la soirée. Lorsque les fonctionnaires sont arrivés sur les lieux, ils ne connaissaient pas la cause principale du déclenchement soudain de l’alarme. Cependant, lorsque les images de vidéosurveillance de la plate-forme ont été examinées pour déterminer le problème, la vidéo de l’homme inconnu est apparue au premier plan. Les images de l’inconnu ont également été partagées par un utilisateur de Twitter.

Tout en expliquant les événements qui se sont déroulés ce jour-là, l’utilisateur a écrit : « Dans cette vidéo, un navetteur de la station Dahisar E Metro 7 le 7 août a tenté d’ouvrir avec force une porte palière (PSD). Cela a entraîné une interruption des services sur Up&Down. » L’utilisateur a affirmé que la perturbation causée n’était pas majeure et que les autorités ont pu contrôler la situation en 2 minutes. Mais l’internaute a conseillé à chaque navetteur et voyageur d’être vigilant et d’agir de manière responsable. “Pas de perturbation majeure du service car il a été réparé en quelques minutes. Cependant, les navetteurs doivent être vigilants pour éviter toute future perturbation majeure », a ajouté le tweet. Regardez la vidéo virale ici :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a laissé les utilisateurs des médias sociaux complètement furieux et déçus. L’un d’eux a répondu au tweet demandant aux navetteurs de ne pas se comporter de manière irresponsable. “Je ne sais pas ce qui empêche les gens d’agir raisonnablement, de tels actes devraient être punis financièrement afin que ces actes ne soient pas répétés par le contrevenant ou par quelqu’un d’autre”, a écrit l’utilisateur.

Un autre a exhorté les autorités à prendre des mesures strictes contre l’inconnu : « Nous avons reçu un service de métro si fluide et efficace, qui est peu coûteux. Nous devons bien nous comporter et ne créer aucun obstacle. MMOCL et MMRDA si aucune mesure n’est prise, les gens continueront de commettre de tels actes d’aventure. Les citoyens devraient bien protéger nos services.

Un de plus s’est joint pour ajouter : « Déposez un FIR contre lui et mettez-le derrière les barreaux pour qu’une bonne leçon soit passée à tous les navetteurs. Pour que personne à l’avenir n’agisse de cette façon. Jai Hind.

Pendant ce temps, un internaute a demandé : « Est-il suivi ? Si oui, aucune indulgence ne doit être démontrée en le punissant.

La vidéo virale a recueilli plus de 18 000 vues sur le site de micro-blogging.

