Un homme de Mumbai tue son partenaire et coupe son corps en morceaux : la police

Des parties de corps en décomposition emportées dans une maison près de Mumbai dans des sacs en plastique et des draps ont rappelé les souvenirs de l’affaire macabre du meurtre de Shraddha Walkar, alors que la police a arrêté un homme pour avoir tué sa partenaire et découpé son cadavre.

La victime, identifiée comme étant Saraswati Vaidya, âgée de 32 ans, a été retrouvée dans son appartement au septième étage d’un immeuble résidentiel à Geeta Nagar, Mira Road, mercredi soir, selon un haut responsable du poste de police de Naya Nagar.

Vaidya vivait avec son partenaire, Manoj Sane, 56 ans, dans une relation de cohabitation depuis trois ans, a déclaré le responsable. Le couple résidait dans l’appartement loué pendant cette période.

La police a été alertée de la scène horrible par des habitants de l’immeuble, qui se sont plaints d’une odeur désagréable émanant de l’appartement de Vaidya et Sahani, a déclaré le responsable.

À leur arrivée, les agents ont découvert le corps décomposé de Vaidya, qui avait été coupé en plusieurs morceaux. « Une enquête préliminaire a révélé que la femme avait été brutalement tuée », a déclaré le sous-commissaire de police (DCP) de Mumbai, Jayant Bajbale.

Les autorités ont depuis arrêté Sahani pour cet horrible incident. Le mobile potentiel du crime n’a pas encore été dévoilé par les enquêteurs.

L’enquête est actuellement en cours, alors que les responsables s’efforcent de reconstituer les circonstances qui ont conduit à la mort violente de Vaidya.

« La situation est profondément troublante et nous sommes déterminés à rendre justice à Mme Vaidya », a déclaré M. Bajbale. « Nous exhortons le public à fournir toutes les informations dont ils pourraient disposer pour nous aider dans notre enquête. »

L’incident présente d’étranges similitudes avec l’affaire du meurtre de Shraddha Walkar qui a stupéfié le pays l’année dernière.

Walkar était une employée du centre d’appels de 27 ans qui a été étranglée par son partenaire Aaftab Poonawala, qui a ensuite coupé son corps en 35 morceaux et les a jetés dans une forêt pendant 18 jours. Il a également stocké certaines des parties du corps dans un réfrigérateur et a carbonisé son visage pour cacher son identité.

L’affaire n’a été révélée que six mois plus tard, lorsque le père de Walkar a déposé une plainte pour personne disparue après avoir omis de la contacter pendant des mois. Aaftab Poonawala a été arrêté par la police de Delhi et accusé de meurtre et de destruction de preuves.