Cette année, Noël semble être un peu différent d’avant car les célébrations seront discrètes en raison de COVID-19[feminine pandémie. Cependant, un homme de Mumbai nommé Ashok Kurmi a trouvé un moyen différent de répandre la joie. En gardant à l’esprit le COVID-19[feminine pandémie, Ashok s’est déguisé en Père Noël et a distribué des masques et a effectué une désinfection à Mumbai pour sensibiliser le public. Il a été pris au piège dans la région de Rani Lakshmi Chowk alors qu’il distribuait des masques aux gens. Non seulement cela, il a également distribué des masques faciaux et du désinfectant pour les mains aux enfants sans abri et nécessiteux. Maintenant, ses actions font la une des journaux.

Ashok, qui est le président de la Fondation Sion Friend Circle, s’est entretenu avec l’agence de presse ANI et dit que ces choses lui donnent satisfaction car il peut sensibiliser les gens à l’importance de porter des masques faciaux. Selon l’agence, il a déclaré: « J’avais l’habitude de célébrer Noël chaque année en distribuant des jouets, des chocolats et des cadeaux aux enfants défavorisés, mais cette année en raison de la propagation massive de COVID-19[feminine , J’ai décidé de désinfecter les stations de bus, les voitures et d’autres endroits. » Eh bien, cette action d’Ashok est une source d’inspiration pour beaucoup car ils peuvent également distribuer des masques faciaux et des désinfectants au lieu de gâteaux au chocolat et d’autres articles-cadeaux.

Le Maharashtra, ainsi que le Karnataka et l’Andhra Pradesh, ont signalé le plus grand nombre de cas alors qu’il y a une augmentation rapide du nombre d’infections au Kerala et au Bengale occidental. Maharashtra a enregistré un total de 1884773 Coronavirus cas à ce jour, dont 1774255 guéris tandis que le nombre de morts est passé à 48499 patients. Actuellement, 60905 patients sont infectés.

Pendant ce temps, Covid-19 semble avoir un effet positif sur les enfants car ils sont devenus plus sensés et plus gentils envers le monde. Un élève de Haw River Elementary, nommé Braxton Knight, a écrit une lettre au Père Noël pour lui souhaiter de rester à l’abri de la coronavirus comme il offre des cadeaux aux enfants du monde entier. Selon le rapport publié par Khou11, Braxton dans sa lettre a mentionné que le Père Noël doit porter un masque facial ainsi que des gants et doit toujours garder un désinfectant pour les mains avec lui. L’enfant a également demandé à fournir un masque au renne.

Les rapports ont également déclaré que l’enfant avait même suggéré que le Père Noël soit mis en quarantaine afin qu’il soit en bonne santé pour sa promenade en traîneau.