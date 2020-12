Il n’y a probablement pas de plus grande vérité que lorsque les gens disent que les livres sont le meilleur ami de quelqu’un et que lorsque quelqu’un est satisfait de ce que la vie lui a donné, il peut vraiment être le plus heureux. Un humble libraire de Mumbai semble incarner le concept comme une époque où le monde traverse une crise sans précédent au milieu d’une pandémie et où de nombreuses personnes ont été touchées financièrement, ce libraire de bord de route semble avoir traversé la crise avec seulement la foi et sa l’amour du mot écrit.

Rakesh, qui vend des livres à Andheri dans un hangar de fortune en bordure de route, n’emprunte des livres d’occasion que pour Rs 10. Mais au milieu de toutes les crises économiques et sanitaires qui ont frappé tout le monde, Rakesh semble avoir trouvé un nouveau moyen de surmonter tout cela, son l’amour des livres. Il les prête et s’y assoit tous les jours pour lire sans se plaindre. Il aime prêter les livres à tout le monde pour le maigre montant, mais veut qu’ils les rendent dès qu’ils ont fini de lire pour que d’autres puissent les emprunter.

L’histoire de Rakesh a été partagée sur Twitter par l’officier de l’IAS Awanish Sharan, qui s’est dit impressionné par la persévérance et la détermination de l’homme humble face à l’adversité.

राकेश मुम्बई के अंधेरी में सेकंड हैंड पुस्तकों की छोटी सी दुकान चलाते हैं, जहां से आप 10 / – रुपए में कोई भी पुस्तक किराये पर ले सकते हैं. राकेश ने कहा कि लोग पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि वो शौक पूरे कर सकें. मुझे पढ़ने का शौक़ है और वो बिना पैसे खर्च किये पूरा हो रहा है. pic.twitter.com/VH3v0IydVZ – Awanish Sharan (@AwanishSharan) 29 novembre 2020

Selon Sharan, Rakesh dit qu’il n’a aucun problème avec la vie et qu’il est satisfait parce qu’il a tout ce dont il a besoin dans la vie, les livres. Il dit que les gens gagnent de l’argent pour pouvoir profiter de ce qu’ils aiment, mais pour lui, il est déjà entouré de la seule chose qu’il aime toujours, ses livres, et c’est son seul bonheur.

Pendant le verrouillage, Rakesh aurait reçu de l’aide de beaucoup, compte tenu de sa situation. Mais il les a poliment refusés, disant que les bons samaritains préfèrent aider quelqu’un qui en a besoin. Il dit qu’il a de la nourriture, un toit au-dessus de sa tête, et cela le met dans une meilleure position que beaucoup d’autres qui n’ont ni l’un ni l’autre.

Rakesh est également un homme avec un handicap particulier car il n’a pas de bras gauche. Mais cela ne diminuait en rien son amour de la vie et son enthousiasme pour la vie. Il lit tous ses livres toute la journée sur divers sujets et en est satisfait.

Les utilisateurs de Twitter ont applaudi les instincts de survie de Rakesh:

गजब !! किताबों से जुड़ा व्यक्ति, निः शब्द !! – 🇮🇳बेरोजगार विनय 🇮🇳 (@ vinaydu1221994) 29 novembre 2020

Les livres sont les meilleurs amis si aucune demande, aucune plainte. Même quelle que soit la connaissance qu’ils contiennent, ils nous la donnent. Donnez seulement sans rien attendre en retour. Seuls les livres peuvent le faire. – shashikant shukla (@ shashikantshuk1) 29 novembre 2020

आख़िरकार शौ़क़ बड़ी चीज़ है।लोगों की शौक़ कभी खत्म नहीं और जिस जिस व्यक्ति ने अपना शौक़ पूरी कर ओ दुनियां जीत ली ।। – Roнιт Pαɴdey (@ 95rohitpandey) 29 novembre 2020

Salutations à ce guerrier 🙏🙏🙏 .. est un exemple pour les soi-disant gens qui pensent gagner de l’argent en impliquant les gens – Fighter_MyNation (@ MyNation16) 29 novembre 2020

Nous souhaitons son admiration pour la vie et ses livres préférés resteront toujours intacts.