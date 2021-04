La récente crise de l’oxygène qui a frappé les hôpitaux du pays a paralysé le système de santé et les patients ont de plus en plus de mal à disposer des lits d’hôpitaux, des médicaments et de l’approvisionnement en oxygène. À un tel moment, les bons samaritains ont senti la pénurie aiguë et se sont montrés à la hauteur pour aider autant qu’ils le pouvaient. Mais il y a eu des aubaines qui ont fait tout leur possible pour aider ceux qui en avaient besoin. Shahnawaz Sheikh de Mumbai est l’une de ces personnes. Le résident de Malad, connu sous le nom de «Oxygen Man» dans sa localité, a travaillé sans relâche pour aider à rendre l’approvisionnement en oxygène disponible aux patients par un simple appel téléphonique. Travaillant en équipe, Shahnawaz a également mis en place une « salle de contrôle » pour rationaliser les efforts, India.com a signalé.

Shahnawaz est un fervent guerrier des coronavirus depuis l’année dernière, aidant constamment ceux qui en ont besoin. Les 31 ans résolu à aider les impuissants pendant les périodes d’une telle crise sans précédent a été renforcée après le décès de la femme de son ami l’année dernière en raison du manque d’oxygène dans un auto-pousse-pousse. Cela a incité Shahnawaz à vendre sa précieuse Ford Endeavour Rs 22 lakh pour collecter des fonds pour acheter des bouteilles d’oxygène. Il a pu en acheter 160 et a commencé à travailler pour aider les gens.

La demande d’offre a augmenté les variétés. Alors qu’il y a 3 mois, il répondait à 50 appels d’oxygène par jour, maintenant il a tiré jusqu’à 500 à 600 appels par jour, a déclaré Shahnawaz. Shahnawaz et son équipe expliquent la procédure pour aider les bouteilles d’oxygène et après utilisation, les vides leur sont renvoyées. Jusqu’à présent, l’équipe a aidé plus de 4 000 personnes, a déclaré Shahnawaz.

Shahnawaz est l’un des nombreux guerriers de ce type de coronavirus qui ont combattu la pandémie et essayé de fournir un approvisionnement vital aux gens. Le Gaurav Rai de Patna a jusqu’à présent sauvé la vie de plus de 950 patients atteints de coronavirus en leur fournissant des bouteilles d’oxygène chez eux. Transportant des bouteilles d’oxygène dans sa petite voiture WagonR, Gaurav commence sa journée dès 5 heures du matin et continue plusieurs jours au-delà de minuit, passant d’une colonie à l’autre, conduisant lui-même sa voiture et installant des bouteilles pour les patients qui sont à la maison mis en quarantaine en raison de Covid-19.

Gaurav ne facture pas un sou pour ce service et il continue ce noble service depuis un an sans un seul jour de pause.

