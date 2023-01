Un homme de Mumbai qui a fait pipi sur une femme sur un vol d’Air India arrêté à Bangalore

L’homme de Mumbai Shankar Mishra, qui a uriné sur une femme âgée alors qu’il était ivre sur un vol d’Air India en novembre, a été arrêté vendredi soir par la police de Delhi de Bengaluru et ramené dans la capitale nationale, ont indiqué des sources. Il était en fuite et un avis de surveillance ou une alerte à l’aéroport a été lancé pour le retrouver.

La police de Delhi avait déployé une équipe à Bengaluru, dans le Karnataka, pour attraper Shankar Mishra, après avoir obtenu des pistes “concrètes” sur sa localisation.

Bien qu’il ait éteint son téléphone, il utilisait ses comptes de médias sociaux pour communiquer avec ses amis, ce qui a permis à la police de se concentrer sur lui, ont indiqué des sources policières de premier plan.

Mishra, 34 ans, avait également, au moins à un endroit, utilisé sa carte de crédit, ont indiqué des sources.

Sur un vol New York-Delhi Air India le 26 novembre, Shankar Mishra aurait décompressé son pantalon et aurait uriné sur une femme âgée en classe affaires. Plus tard, il a supplié la femme de ne pas le dénoncer à la police, affirmant que cela aurait un impact sur sa femme et son enfant.

Air India n’a déposé une plainte auprès de la police que cette semaine et a déclaré qu’il n’y avait “pas d’autre flambée ou confrontation”, et “respectant les souhaits perçus de la passagère, l’équipage a choisi de ne pas convoquer les forces de l’ordre à l’atterrissage. Il a interdit à Mishra de voler pendant 30 jours, déclenchant l’indignation des utilisateurs des médias sociaux qui ont déclaré que ce n’était pas suffisant.

La plaignante avait dit à l’équipage qu’elle ne voulait pas voir le visage de Mishra et avait été “stupéfaite” lorsque l’agresseur a été amené devant elle et “s’est mis à pleurer et à s’excuser abondamment”, selon sa plainte, qui fait partie du FIR (First Information Report ). La femme a également accusé l’équipage d’être “profondément non professionnel” et a déclaré qu’ils n’étaient pas proactifs dans la gestion d’une “situation très sensible et traumatisante”.

Les avocats de Shankar Mishra ont affirmé qu’il avait échangé des messages avec la femme qui avait porté plainte, qu’il lui avait même versé 15 000 roupies à titre de dédommagement et qu’il avait fait nettoyer ses affaires. La fille de la femme aurait rendu l’argent après un mois, disant qu’ils ne pouvaient pas l’accepter.

La société américaine de services financiers Wells Fargo, l’employeur de Mishra, l’a également licencié, affirmant que les allégations étaient “profondément troublantes”. Il a travaillé comme vice-président du chapitre indien de la multinationale, dont le siège est en Californie.

“Wells Fargo oblige ses employés à respecter les normes les plus élevées en matière de comportement professionnel et personnel et nous trouvons ces allégations profondément troublantes. Cet individu a été licencié de Wells Fargo”, a déclaré la société dans un communiqué hier soir.

Les responsables d’Air India et l’équipage du vol ont été invités à expliquer leur gestion de l’incident après un choc et un dégoût généralisés.

Le régulateur de l’aviation, la Direction générale de l’aviation civile (DGCA), a désormais mis en garde contre des mesures strictes si le personnel des compagnies aériennes n’agit pas contre les passagers indisciplinés ou se comportant de manière inappropriée.