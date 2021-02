Deux ans après qu’un homme de Mumbai a poignardé à plusieurs reprises sa femme pour avoir mangé du caillé, il a été condamné à huit ans d’emprisonnement par un tribunal d’instance.

Selon un rapport par Times de l’Inde, en septembre 2019, la victime – Ranjana – avait ramené à la maison du caillé que lui avait donné sa mère. Son mari, Sachin, la vit manger le caillé et l’interrogea. Il a également dit qu’il semblait qu’un chat avait mangé le caillé. Quand Ranjana lui a demandé pourquoi il l’avait comparée à un chat, Sachin s’est mis en colère. Ils ont commencé une dispute et Sachin lui a donné des coups de pied. Il a continué à la battre pendant qu’elle lui demandait la raison. Irrité, il a ramassé le couteau à proximité et l’a poignardée avec. Blessée, elle a sonné l’alarme.

Le gendre du propriétaire l’a entendue et l’a sauvée. À ce moment-là, Sachin avait fui la scène. Ranjana, mère de deux enfants, a dû être hospitalisée pendant un mois alors qu’elle se remettait de ses blessures.

Sachin, maintenant accusé de tentative de meurtre, a été retrouvé et arrêté. Il est en prison depuis lors. Selon Ranjana qui a témoigné contre lui, l’accusé était au chômage et la maltraitait souvent en état d’ébriété. L’accusé avait initialement affirmé que Ranjana s’était blessée après sa chute. Le tribunal a réfuté son argument. Le juge a statué que les souffrances de Ranjana ne pouvaient être ignorées et l’a condamné à la prison.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident est signalé.

Il y a quelques semaines, un homme de 60 ans a été poignardé et grièvement blessé après une dispute avec une autre personne au sujet de la distribution de salade d’oignon à Fatehpur Beri, dans le sud de Delhi.

En novembre 2020, un homme de 23 ans aurait poignardé à mort son jeune frère ici pour avoir épuisé ses données Internet mobile. Selon la police, les membres de la famille ont trouvé la victime, saignant abondamment, sur le toit de la maison tard dans la nuit de mercredi et l’ont emmenée dans un hôpital où il a été déclaré mort. L’accusé s’était enfui après avoir poignardé son jeune frère et avait été arrêté à la gare.