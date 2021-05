Un homme de Mumbai commande un rince-bouche Colgate à Amazon et reçoit Redmi Note 10 à la place

Lors d’un incident étrange, un homme basé à Mumbai a passé une commande en ligne de rince-bouche et a fini par recevoir un Redmi Note 10 à la place. Partageant l’incident sur le site de microblogging Twitter, l’utilisateur de la plate-forme qui s’appelle Lokesh Daga, a tagué le géant du commerce électronique Amazon pour raconter la prétendue gaffe avec sa commande. Selon la capture d’écran partagée par lui, la commande se composait de quatre bouteilles de rince-bouche Colgate facturées pour Rs 396. La commande a été passée le 10 mai. de celui-ci a obtenu une note de @RedmiIndia 10. Étant donné que le bain de bouche était dans un produit consommable, les retours sont limités et je ne peux pas demander le retour via l’application, (sic) », a tweeté l’homme jeudi 13 mai.

Le client déconcerté a également partagé une photo du smartphone Redmi Note 10 (au prix d’environ Rs 13K) qu’il affirmait avoir reçu dans la boîte à la place du rince-bouche qu’il voulait réellement d’Amazon.

Cependant, en ouvrant le colis, je peux voir que l’étiquette de l’emballage était la mienne mais que la facture était celle de quelqu’un d’autre. Je vous ai également envoyé un e-mail pour que le produit soit livré à la bonne personne. pic.twitter.com/Ohabdk4BWp– Lokesh Daga (@lokeshdaga) 13 mai 2021

L’utilisateur de Twitter, essayant de comprendre la confusion apparente, a ajouté qu’en déballant le colis, il avait trouvé une facture adressée à une autre personne située à Telangana.

Pendant ce temps, ce n’est (évidemment) pas le premier et le dernier cas de clients recevant quelque chose à leur porte qu’ils n’avaient pas demandé.

Plus tôt en mars, une femme nommée Liu en Chine aurait reçu une bouteille de yogourt à la pomme dans la boîte d’un iPhone 12 Pro Max qu’elle avait commandé en ligne. Liu avait payé 1 500 $ pour le nouvel iPhone et attendait sa livraison lorsqu’elle a reçu le colis et a été choquée de trouver la boisson au lieu du téléphone.

Bien que de tels incidents soient courants lors de la commande d’articles auprès de vendeurs tiers comme eBay ou même Amazon, la femme a affirmé qu’elle avait passé la commande directement à partir du site officiel d’Apple.

Liu a ensuite mis en ligne une vidéo de l’incident sur le site de médias sociaux chinois Weibo.

Depuis lors, Apple et Express Mail Service, la société de services de messagerie chargée de livrer la commande, avaient déclaré qu’ils enquêtaient sur l’affaire.

Selon certaines informations, la femme ne s’est pas fait livrer directement le colis, mais l’a fait livrer dans une unité de stockage.

