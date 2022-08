Un homme de Mumbai cherche des sœurs sur Tinder après avoir « ressenti FOMO » sur Raksha Bandhan toute sa vie

Tinder et d’autres applications de rencontres ont tenté d’accélérer le processus de recherche de l’amour, mais cela ne se termine pas toujours bien et ne se termine pas toujours par l’amour. Mais un homme en a profité pendant son séjour et a utilisé l’application de rencontres pour se trouver une sœur sur Rakshabandhan. « À la recherche d’une sœur pour sortir pendant Rakshabandhan [sic]», lit-on dans sa bio Tinder. Si vous pensez que c’est ridicule, alors préparez-vous. La stratégie de l’homme a fonctionné et il s’est en fait trouvé non pas une mais deux sœurs avec qui célébrer Rakshabandhan.

L’homme a remercié Tinder de l’avoir aidé à trouver deux sœurs pour Rakhi. “Grâce à Tinder, j’ai maintenant comme deux sœurs que j’ai rencontrées toutes les deux sur Tinder. Cette année, nous prévoyons tous les 3 de nous réunir et de célébrer Rakshabandhan et d’échanger des cadeaux et des trucs. Je suis vraiment enthousiaste [sic]», a-t-il écrit sur Reddit sous r/Mumbai.

L’utilisateur de Reddit a expliqué comment il s’était senti FOMO toute sa vie sur Rakshabandhan car il n’avait pas de sœur et donc personne pour lui attacher un Rakhi ou pour qui il pourrait acheter des cadeaux. Il a commencé à changer sa biographie en une à la recherche d’une sœur au cours des deux dernières années, pendant deux semaines avant Rakshabandhan. Cette année, il a eu de la chance.

Dans un cas similaire récemment, un homme du Kerala est devenu viral sur Twitter pour avoir utilisé l’application de rencontres Bumble pour chercher un appartement à Mumbai. Un tweet récent partagé par un utilisateur sur la plate-forme de médias sociaux partage des captures d’écran du profil Bumble d’un homme où il demande des correspondances potentielles pour l’aider à trouver une place à Mumbai.

Les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et l’homme n’a pas caché ses intentions. La bio de Bumble de l’homme commence par une introduction où il énonce clairement ses intentions : « Pas un sapiosexuel. Je cherche un appartement à Mumbai.

non VOUS cherchez une âme sœur sur bumble, il cherche à louer un logement à bombay pic.twitter.com/s9dfzM3Xfv – Ana de Aamras (@superachnural) 15 juin 2022

Un utilisateur de Twitter a salué la décision de “génie”, en écrivant : “Sur Bumble, beaucoup recherchent une place dans le cœur, mais il cherche une place dans un appartement.”

