Un homme de Mountain Lakes sauve des vies en Ukraine et collecte des fonds pour acheter des fournitures médicales

Les voitures piégées résonnent. Les chiens aboient sans arrêt. Un drone explose dans les airs juste au-dessus de lui.

Mark Di Ionno connaît le danger.

Au cours des deux dernières années, c’est devenu monnaie courante pour Di Ionno, un résident du comté de Morris qui a passé six mois en Ukraine déchirée par la guerre.

Il a longé le fleuve Dnipro pour livrer des fournitures avec l’armée russe stationnée de l’autre côté du fleuve, leurs avions volant directement au-dessus. Lors d’un voyage de ravitaillement à Kiev, il a entendu ces voitures piégées et ces aboiements de chiens – rappels constants et déchirants de la destruction en cours.

Il a bravé tout cela, dit-il, par profond respect pour le peuple ukrainien et par la conviction qu’il pouvait aider sa cause.

«J’admire vraiment farouchement ces gens. C’est vraiment le cas et c’est pourquoi j’y retourne toujours. Ils méritent tout le soutien qu’ils peuvent obtenir », a déclaré Di Ionno, vétéran de la Marine, auteur et ancien chroniqueur du Star-Ledger qui vit à Mountain Lakes. « Les personnes qui luttent pour leur liberté sont les personnes les plus extraordinaires au monde. Ils le sont vraiment. Et c’est un beau pays. Les Russes ne combattent pas seulement une armée, ils combattent tout un pays.»

Il a collecté 30 000 $ pour les secours en Ukraine. Mais il est allé bien au-delà de l’aide apportée par de nombreux Américains. Au cours de ses six voyages dans ce pays déchiré par la guerre, il a transporté des réfugiés, aidé à la distribution de fournitures pour les efforts de secours et administré une formation en médecine de campagne aux soldats ukrainiens, entre autres.

Ses voyages en Ukraine impliquaient de multiples formes de travail humanitaire

Di Ionno, finaliste du prix Pulitzer, affirme que son intérêt pour le travail humanitaire en Ukraine découle de ses expériences en tant qu’ancien combattant. Il a servi comme membre du corps hospitalier de la marine de 1975 à 1979 au centre médical naval régional de Philadelphie. L’hôpital était le centre pour amputés de toute la côte Est et soignait principalement les soldats blessés au Vietnam à l’époque.

Déçu par la réponse américaine à l’invasion de l’Ukraine, Di Ionno a sauté dans un avion pour Varsovie le 3 mars 2022, une semaine après le début de la guerre, sans plan. Bien qu’il ait initialement tenté de rejoindre une force de combat volontaire composée d’anciens combattants américains, l’entrée lui a été refusée car, à 66 ans, il constituait un handicap au combat.

Alors que le soutien américain à l’Ukraine s’est accru, Di Ionno a déclaré que le pays ne fournissait pas à l’Ukraine l’équipement approprié, y compris les avions à réaction, les missiles et le soutien naval qui, selon lui, pourraient l’aider à mener efficacement la guerre.

« Nous avons la puissance militaire. Et la Russie comprend que nous disposons de la puissance militaire », a déclaré Di Ionno. « Nous aurions pu les dissuader d’envahir une nation libre, souveraine et démocratique, ce qui a toujours été la ligne rouge pendant la guerre froide. »

Des voyages dangereux, un travail infatigable

Pendant son séjour à Dorohusk, une ville située à la frontière ukraino-polonaise, il a rejoint le groupe international catholique de volontaires Caritas. Là, il a transporté des réfugiés vers des gares, des maisons privées et des proches à travers l’Ukraine et d’autres pays, allant jusqu’à Berlin avec une famille.

Ces voyages dans son Opel Astra Station break de location pouvaient durer jusqu’à 12 heures, pendant lesquelles il utilisait une application de traduction pour parler avec les réfugiés. La plupart étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées qui ont abandonné leur maison, leur carrière et leur famille pour échapper aux bombardements.

Leur situation était urgente et la plupart avaient déjà voyagé pendant des heures pour atteindre la frontière. Di Ionno les a conduits directement là où ils devaient aller sans s’arrêter pour se reposer. Sur le chemin du retour à Dorohusk, il faisait des siestes aux aires de repos et dormait occasionnellement dans des chambres individuelles de courte durée chez Orlen, une chaîne de stations-service polonaise.

Di Ionno, aux côtés du Centre culturel ukrainien américain du New Jersey, a ensuite commencé à collecter des fonds et à livrer des fournitures médicales dans toute l’Ukraine, notamment des garrots et des trousses de premiers secours. Il a livré ces fournitures ainsi que d’autres fournitures importantes, comme des véhicules militaires, à diverses villes, dont Kiev et Poltava, qui étaient activement bombardées.

En Ukraine, de nombreux décès dus à la guerre sont dus à des saignements ; à ce titre, leurs fournitures médicales limitées sont extrêmement cruciales.

Avec David Brymer, originaire du sud de l’Illinois, Di Ionno a formé des soldats à la médecine de campagne, leur donnant ainsi un avantage sur les Russes et sauvant ainsi des vies. Son temps dans l’armée a porté ses fruits : il a enseigné aux soldats les techniques appropriées de garrot et de bandage qu’il a apprises en tant que membre du corps hospitalier de la marine.

Un impact « énorme » sur l’Ukraine

L’impact du travail de Mark et des dons de l’UACCNJ a été « énorme », a déclaré Khrystyna Sloan, bénévole de l’UACCNJ.

Sloan a mentionné qu’après qu’un membre de l’UACCNJ ait diffusé en direct sur Facebook une collecte de fonds qu’ils organisaient pour l’Ukraine, ils ont reçu une vague de messages de soutien de la part des Ukrainiens sur l’impact des efforts de l’organisation.

« Nous avons reçu tellement de SMS, d’appels téléphoniques et de commentaires à ce sujet que les gens perdaient espoir en Ukraine », a déclaré Sloan. « Mais quand ils voient cela dans le monde, quelqu’un pense à eux et fait quelque chose… cela leur rappelle qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils savent que les gens sont derrière eux et que tout le monde fait ce qu’ils veulent. peut. »

Elle a ajouté : « Les gens pensent que la guerre en Ukraine est terminée. Mais ce n’est pas. Cela devient de plus en plus agressif et dangereux.

La résilience des citoyens ukrainiens, en particulier des femmes, est l’épine dorsale de la guerre

Alors que Di Ionno était en Ukraine, il a été témoin d’une tragédie : la destruction totale de village après village.

La force et l’unité du peuple ukrainien face à la guerre l’ont profondément impressionné. Ils ont perdu énormément – ​​des proches, des maisons, des emplois – à cause d’attentats à la bombe non stratégiques et d’attaques qualifiées de vandalisme, a déclaré Di Ionno. Malgré cela, partout où il regardait, ils organisaient des opérations de secours pour soutenir leurs communautés locales et l’armée. Une femme qu’il connaissait a perdu son emploi à cause de la guerre et a ouvert un centre de réfugiés pour femmes et enfants, tandis que d’autres travaillaient à plein temps et consacraient des heures presque identiques aux secours et aux efforts militaires.

Di Ionno était présent lors des combats et des bombardements de l’aéroport d’Antonov, qui ont détruit une grande partie de l’aéroport et de ses environs. Après la fin des combats, il a rapporté que la première structure reconstruite par les Ukrainiens était une aire de jeux pour enfants locale.

« Pour moi, c’était une telle déclaration d’espoir et de défi », a déclaré Di Ionno. « Nous allons être ici. Nous allons avoir un avenir et vous n’allez pas l’arrêter.

La profonde implication des citoyens ukrainiens dans la lutte pour leur pays lui semble être quelque chose qui ne se produirait probablement pas aux États-Unis aujourd’hui.

« Je pense que la polarisation politique a détruit notre unité nationale », a déclaré Di Ionno, citant la pandémie comme exemple de notre échec à « nous unir face à une urgence ».

En Ukraine, Di Ionno a appris que les efforts extraordinaires des femmes aident le pays à rester à flot. Les femmes rejoignent l’armée pour le service actif, et les femmes civiles se sont surpassées pour soutenir leur pays tout en excellant dans des emplois à temps plein et, dans certains cas, en prenant soin de leurs proches.

Di Ionno a souligné que partout où il va, les femmes sont au travail. Ils collectent pour l’armée, rassemblent des caisses d’aide médicale et accomplissent un travail incroyablement fastidieux comme fabriquer des camouflages. Ils soutiennent leurs voisins et leurs communautés malgré les ravages causés par la guerre dans leur propre vie.

Vita Datsenko est l’une de ces femmes. Elle a passé presque autant d’heures au dépôt d’aide que son travail à temps plein d’ophtalmologiste. Elle a aidé à organiser la collecte et la distribution des dons, notamment de la nourriture d’urgence, des vêtements et des fournitures médicales pour les civils dans les zones bombardées, ainsi que des uniformes, du matériel et des trousses de premiers secours pour les militaires.

Liudmila Rudenko est une autre femme extraordinaire. Enseignante et propriétaire d’un café à Irpin, elle a toujours réussi à nourrir ses voisins qui ont tout perdu lors de la destruction de Bucha, Irpin et Hostomel par la Russie, malgré le bombardement de son café. Elle a suivi des cours en ligne dans une université de Milan pour conseiller les enfants de sa ville, traumatisés par la destruction de leurs maisons.

Le soutien extérieur à l’Ukraine est crucial

En dehors de l’Ukraine, les membres de l’UACCNJ collectent également des biens pour soutenir la guerre. Roksolana Vaskul, anesthésiste, a aidé l’organisation à envoyer plus de 18 conteneurs de marchandises en Ukraine d’une valeur de plus de 4 000 000 de dollars, a effectué des visites médicales et a financé des ambulances et des véhicules pour l’armée à côté du centre culturel.

Chaque don compte. Une personne généreuse a fait don d’un autobus scolaire, que l’UACCNJ a transformé en ambulance et expédié en Ukraine le mois dernier, a déclaré Sloan.

Le UACCNJ accepte actuellement des dons à envoyer à l’Ukraine, notamment de l’argent, des fournitures médicales et des articles militaires, sur son site Web. Sloan a organisé une collecte de fonds pour construire un terrain de jeu pour plus de 83 enfants réfugiés ayant une déficience intellectuelle. Ils vivent dans une école transformée en orphelinat à Lviv, une ville ukrainienne proche de la frontière polonaise. 30 000 $ sur les 40 000 $ nécessaires ont déjà été collectés.

« Peu importe ce qui se passe dans la vie de ces enfants, que pensez-vous qu’ils vont faire dans la cour de récréation ? » dit Sloan. « Ils vont s’amuser. … Pendant des années, il restera là et apportera le bonheur.

« Je suis fier de vivre aux États-Unis parce que les gens sont incroyables ici », a ajouté Sloan.

Elle a donné l’exemple du fils de sept ans de son amie, qui a eu envie d’aider la cause après avoir vu les nombreuses boîtes de fournitures que l’UACCNJ s’apprêtait à donner.

Il a donné des drapeaux ukrainiens à ses voisins pour qu’ils les placent devant leurs maisons et a dit à sa famille et à ses amis qu’il placerait une boîte à chaussures devant sa maison pour faire un don à l’UACCNJ. Malgré son jeune âge, il a récolté environ 2 500 $ pour l’Ukraine grâce à ses efforts, démontrant que n’importe qui peut avoir un impact.

Faire un don

Des dons peuvent être faits à cette cause via le site Web de l’UACCNJ, leur venmo ou par chèque envoyé à l’UACCNJ. Il est important d’inclure dans la note de don qu’il s’agit du terrain de jeu de Lviv, a déclaré Sloan. Pour plus d’informations, les gens peuvent envoyer un e-mail à Sloan à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur NorthJersey.com : Mountain Lakes NJ : Mark Di Ionno apporte son aide à l’Ukraine