Un homme de Morris réunit un chat avec le propriétaire de Joliet – Shaw Local

MORRIS – Vous plaisantez !

C’était ma réaction quand quelqu’un de Skinner Animal Clinic à Wilmington a appelé pendant le mariage de mon fils le 6 septembre pour dire qu’elle avait mon chat disparu.

Hope avait disparu le 15 juillet lorsqu’elle s’est échappée de l’appartement de mon fils à Morris. Mais parce que tous nos chats étaient micropucés quand ils étaient chatons, le miracle s’était produit. Nous récupérerions Hope.

Pour s’assurer que tous les animaux de compagnie sont équipés d’une micropuce, l’association à but non lucratif Lost Dogs Illinois s’est associée à Joliet Township Animal Control, www.joliettownship.net/animalcontrol.html, pour offrir des micropuces gratuites aux 50 premiers chiens de la clinique de micropuce du JTAC prévue samedi.

Les chats et les chiens supplémentaires seront micropucés au prix réduit de 15 $, a déclaré Susan Taney, directrice de Lost Dogs Illinois.

Garder nos bébés à fourrure en bonne santé et chez eux est un défi depuis que nous avons perdu notre maison à Channahon l’automne dernier. Deux d’entre elles – Midnight et Faith – ont emménagé avec moi dans un appartement de Joliet et les deux autres – Frances et Hope – sont allées dans l’appartement de mon fils à Morris.

C’est alors que les ennuis ont commencé. Frances et Hope ne resteraient pas en place. Nos chats étaient habitués à errer autour de notre cour protégée par une clôture invisible et n’aimaient pas le confinement.

Finalement, Frances s’est échappée puis a “adopté” Amy Pilz, qui fournit un foyer temporaire à Frances. L’espoir, cependant, ne s’est pas présenté.

Nous avons appelé Grundy County Animal Control. Nous avons appelé HomeAgain, la société détenant les informations sur la puce électronique de Hope, qui a envoyé une alerte. Nous avons publié la photo de Hope sur Facebook, c’est ainsi que nous avons trouvé Frances. Nous avons même installé un piège sans cruauté sur l’escalier de secours de l’appartement, mais quelqu’un l’a volé et a jeté le bol de nourriture et la couverture de Hope dans une benne à ordures.

Entre-temps, Hope s’est trouvé une nouvelle maison. Une nuit de juillet, Jim Bokus de Morris a entendu un chat pleurer dehors. Le chat de Bokus, 20 ans, un ancien Bokus errant adopté il y a 15 ans, venait de mourir. Alors Bokus a ouvert la porte, a caressé Hope puis l’a nourrie. Hope a traîné dans son appartement tout le week-end, a-t-il déclaré.

Dimanche, Bokus et sa femme ont laissé Hope dehors pendant six heures pendant qu’ils faisaient des courses. Elle n’était nulle part en vue quand ils sont revenus, alors Bokus a supposé qu’elle était rentrée chez elle, jusqu’à plus tard dans la journée, lorsque Bokus a ouvert la porte.

Parce que Hope était soignée, Bokus a supposé qu’elle avait un propriétaire, mais il ne pouvait pas sentir la micropuce. Près de trois mois plus tard, Bokus a emmené Hope à la Skinner Animal Clinic pour un examen. Un scan rapide a révélé la micropuce.

Shelly Murrell, une employée de bureau à la clinique, a déclaré que les réunions se produisent souvent si l’animal a une pièce d’identité appropriée, comme une puce électronique et un collier avec une étiquette antirabique actuelle.

Kathy Miranowic, responsable marketing de HomeAgain (public.homeagain.com), a déclaré que HomeAgain a réuni 14 000 animaux de compagnie avec leurs propriétaires depuis le début de l’entreprise en 1997, tout cela grâce à la micropuce et au réseau de plus d’un million de bénévoles et 15 000 vétérinaires de HomeAgain dans tout le pays.

Pour ce faire, les propriétaires doivent enregistrer la puce électronique avec les informations de l’animal – ne comptez pas sur le vétérinaire pour le faire pour vous, bien que certains vétérinaires fournissent ce service – mettez à jour l’adresse et les coordonnées lorsque cela change, a déclaré Miranowic.

Cependant, une micropuce n’est pas un dispositif de suivi, a déclaré Susan Taney, directrice de Lost Dogs of Illinois (www.lostdogsillinois.org), comme le pensent à tort certains propriétaires. C’est simplement un outil d’identification efficace.

“C’est incroyable de voir combien de personnes pensent qu’une puce est un GPS”, a déclaré Taney.

SI VOUS ALLEZ

QUOI : Clinique de micropuce et bénédiction des animaux de compagnie

QUAND : 4 octobre. La bénédiction des animaux de compagnie est à 10 h. Micropuces disponibles jusqu’à 13 h.

OÙ : Contrôle des animaux du canton de Joliet, 2807, rue McDonough, Joliet

ETC : Les 50 premiers chiens reçoivent des puces électroniques gratuites. Micropuces à prix réduit à 15 $ pour les chats et les chiens supplémentaires jusqu’à 13 h. Le JTAC enregistre les informations sur les micropuces.

CONTACT : 815-725-0333