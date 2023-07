Un homme de Morris accusé d’avoir pointé une arme sur un homme et un enfant à Joliet – Shaw Local

Un homme de Morris a été accusé d’avoir pointé une arme de poing sur un homme et une fille de 11 ans à Joliet à la suite d’une dispute avec des membres de sa famille, a annoncé la police.

Vers 12 h 40 dimanche, des agents ont répondu à une résidence du bloc 7000 de Pyramid Drive pour un signalement d’une personne avec une arme à feu, le sergent de police de Joliet. dit Dwayne English.

Après que les agents soient arrivés sur les lieux, ils ont déterminé qu’Erick Lindsey, 32 ans, de Morris et son père avaient rendu visite à de la famille à la résidence lorsque Lindsey a été impliqué dans une perturbation.

Les agents ont déterminé que Lindsey avait quitté la résidence, puis est revenue peu de temps après. Il est devenu impliqué dans une dispute avec un cousin pendant qu’il était là.

Les agents pensent que Lindsey a ensuite récupéré une arme de poing avec un laser dessus de son véhicule, a couru vers la résidence et a pointé l’arme de poing sur un homme et une fille de 11 ans.

English a déclaré qu’il était « inconnu » pourquoi Lindsey avait apparemment choisi de récupérer l’arme.

Par la suite, Lindsey est retourné à son véhicule, moment auquel les agents sont arrivés et l’ont placé en garde à vue.

Les agents ont récupéré l’arme de poing utilisée par Lindsey.

Lindsey a été arrêtée pour cause probable de voies de fait graves et de mise en danger de la vie ou de la santé d’un enfant. Il a été emmené à la prison du comté de Will à 3 h 20 dimanche et libéré ce soir-là moyennant une caution de 50 000 $, selon les registres de la prison.