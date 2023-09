Un homme de Morgantown qui aurait été retrouvé en possession de drogue et d’armes à feu fera probablement l’objet d’accusations fédérales supplémentaires

25 septembre — Un homme de Morgantown arrêté dimanche à Star City pour trafic de drogue et d’armes à feu a eu plusieurs contacts avec les forces de l’ordre dans la région et, après l’arrestation de dimanche, pourrait bientôt également faire face à des accusations fédérales.

Selon des documents judiciaires, le patrouilleur de la police de Star City, Jason Morgan, a trouvé un homme – identifié plus tard comme étant John P. Richie, 37 ans, de Morgantown – « affalé sur le volant » d’une camionnette noire garée dans le complexe d’appartements University Commons.

Lorsque Morgan a commencé à fouiller Richie, Richie a informé le policier qu’il transportait un chargeur chargé dans sa poche, indique la plainte pénale. En plus de retirer le magazine de la poche de Richie, Morgan a également trouvé un petit sac contenant une substance poudreuse identifiée plus tard comme étant du fentanyl.

Richie a été arrêté après avoir prétendument déclaré au policier qu’il existait des mandats d’arrêt actifs contre lui. Il les a également informés de la présence d’un pistolet sur le siège passager du véhicule et qu’il y avait possiblement de la méthamphétamine dans la console centrale du camion.

Après avoir analysé le numéro de plaque d’immatriculation du camion, la plainte indique que les répartiteurs de la MECCA ont informé la police que la plaque d’immatriculation avait été volée et avait été saisie dans le système par des policiers du détachement de la police de l’État de Virginie-Occidentale à Morgantown.

Morgan a appelé une unité de secours et une unité K-9 du WVSP est arrivée sur place et a déterminé qu’il y avait une indication positive de drogue dans le véhicule, indique la plainte. Alors que la police commençait à fouiller, Richie les informa qu’il y avait également un fusil AR-15 sur la banquette arrière.

Selon le rapport de Morgan, Richie lui a dit qu’il avait acheté le véhicule à un gars nommé Chris qui prétendait que le fusil appartenait à son grand-père. Richie aurait déclaré qu’il envisageait de le revendre à la grand-mère de Chris pour 400 à 500 dollars.

En plus du fentanyl et des armes à feu retrouvés avant de fouiller complètement le véhicule, la police a déclaré avoir trouvé deux balances contenant des résidus présumés de drogue, une pipe utilisée pour fumer de la drogue, une petite cuillère doseuse, plusieurs cartouches et 132 $ dont 50 $. trouvé dans une poche et 82 $ trouvés dans l’autre.

Richie possédait un acte de vente et un titre de propriété pour la camionnette, mais est accusé de réception/transfert de biens volés pour la plaque d’immatriculation présumée volée. Il est également accusé de possession avec intention de livrer une substance contrôlée.

Ce n’est pas la première fois que Richie fait face à des accusations de vol et de drogue devant les tribunaux du comté de Monongalia.

En mai, Richie a été inculpé pour avoir fui imprudemment les forces de l’ordre après avoir ensuite dirigé les policiers dans une poursuite à grande vitesse après qu’un député du comté de Monongalia ait tenté d’arrêter son véhicule pour suspicion de vol de colis.

Les archives judiciaires montrent qu’il a également été inculpé en septembre 2018 pour vol qualifié et possession dans l’intention de livrer une substance contrôlée après avoir prétendument volé un sac à dos – contenant plus de 1 000 $ de biens, dont un ordinateur portable – dans une voiture dans le parking de Chestnut Street à Juillet de cette année-là.

Selon des documents judiciaires, lors de cette arrestation, Richie a été retrouvé en possession de méthamphétamine, d’environ 6 grammes d’héroïne, de deux balances et d’environ 200 sachets.

En raison des antécédents criminels de Richie, Morgantown a contacté un agent du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) et a été informé que des accusations fédérales seraient déposées contre Richie car il est un criminel en possession de deux armes à feu chargées. On ne sait pas quand ces accusations seront déposées.

Richie est actuellement détenu à la prison régionale de North Central. Lors d’une audience de mise en accusation lundi matin, le juge d’instance du comté de Mon, Sandy Holepit, a fixé le montant de la caution de Richie à 50 000 $. Il devrait être de retour dans la salle d’audience de Holepit pour une audience préliminaire le 2 octobre.