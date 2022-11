Un homme de Montgomery accusé de meurtre dans la mort par balle de sa femme à leur domicile – Shaw Local

Un homme de Montgomery fait face à des accusations de meurtre au premier degré dans la mort par balle de sa femme le lundi 31 octobre à leur domicile du côté est du village.

Dans une déclaration, le procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, et le chef de la police de Montgomery, Phil Smith, ont identifié le suspect comme étant Timothy A. Gordon, 46 ans, du bloc 1300 d’Oak Ridge Lane dans la subdivision d’Arbor Ridge.

Gordon a été inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré et de deux chefs de crime aggravé d’utilisation illégale d’une arme.

En outre, Gordon fait face à des accusations de crime de possession d’une arme à feu sans carte FOID et d’utilisation illégale aggravée d’une arme, ainsi que des accusations de délit de batterie domestique et de voies de fait graves, selon le communiqué.

Le bureau du procureur de l’État allègue que vers midi le 31 octobre, Gordon a tiré sur la victime, Yajaira Gordon, 35 ans, sa femme, une fois dans la tête, la tuant chez eux.

Gordon a comparu devant le tribunal des obligations du comté de Kane le mercredi 2 novembre, où la juge Julia Yetter a fixé sa caution à 3 millions de dollars avec 10% (300 000 dollars) pour demander une caution.

La prochaine comparution de Gordon devant le tribunal est prévue pour le 1er décembre dans la salle d’audience 311 du centre judiciaire du comté de Kane à St. Charles.

Mosser et Smith ont noté dans leur déclaration que les accusations portées contre Gordon ne sont pas une preuve de culpabilité et qu’il est présumé innocent et a droit à un procès équitable dans lequel il incombera à l’État de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.