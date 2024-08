Un homme de Milwaukee accusé d’avoir tué un adolescent par balle après avoir été déclaré coupable du meurtre de l’adolescent dans les derniers instants, selon les procureurs

Un homme de 18 ans de Milwaukee est en détention après que la police a déclaré qu’un garçon de 16 ans avait déclaré l’homme comme son meurtrier dans ses derniers instants.

Aden D. Odom a été inculpé la semaine dernière d’homicide involontaire au premier degré, en tant que complice d’un crime et d’utilisation d’une arme dangereuse.

Le bureau du médecin légiste du comté de Milwaukee a identifié la victime comme étant Travontae T. Greene, qui, selon la police, a été abattu le 5 août vers 17h30 dans le bloc 2100 de West Lloyd Street. Les tentatives pour joindre sa famille ont été infructueuses.

Lors de son entretien avec un détective de police, Odom a nié toute implication dans le décès, selon une plainte pénale.

Les procureurs affirment, à partir de déclarations de proches et d’images de surveillance, qu’Odom et Greene se connaissaient depuis quelques années et avaient récemment quitté un hôtel ensemble « pour faire un vol » lorsque les choses ont dû prendre une tournure conduisant Greene à être abattu, selon la plainte.

Greene a appelé le 911 après avoir été touché par balle, en utilisant un téléphone dont il ne connaissait pas le numéro, selon la plainte. « J’ai été touché par balle, je suis en train de mourir », a-t-il déclaré au téléphoniste.

La police a ensuite procédé à un examen médico-légal du téléphone et a découvert qu’il appartenait à un homme identifié comme RH dans la plainte. La police a également découvert un portefeuille appartenant à RH sur les lieux, selon la plainte.

Le premier policier sur les lieux a déclaré avoir découvert Greene les mains sur la poitrine, affirmant qu’il avait été abattu. Lorsqu’on lui a demandé qui lui avait tiré dessus, il a répondu « Aden » et a quitté les lieux dans une « Chevy rouge », selon la plainte. Un policier a constaté une blessure « importante » sur Greene, qui a été touché à la poitrine et sur le côté, selon la plainte.

Alors qu’il était à l’arrière de l’ambulance, Greene a également déclaré à un autre policier qu’il s’agissait d’Aden, a donné une description de ses vêtements et a déclaré qu’il s’agissait d’une « opération clandestine », avant de devenir incapable de parler, selon la plainte. Greene est décédé deux heures plus tard à l’hôpital pour enfants, selon le rapport du médecin légiste.

Des images de surveillance prises le 5 août dans un hôtel du bloc 11300 de West Silver Spring Drive montrent Odom, Greene et le frère de Greene, identifié dans la plainte comme TRG, arriver à l’hôtel dans une Chevrolet rouge, selon la plainte. Une vidéo de l’intérieur de l’hôtel montre Odom et Greene. Lorsqu’ils retournent à la voiture, Odom est vu tenant un long objet inconnu dans son sweat-shirt, selon la plainte.

« On peut voir Aden Odom glisser le long objet dans sa ceinture et l’objet semble être un long fusil », indique la plainte.

Des images de surveillance de la Brown Street Academy montrent la Chevrolet rouge circulant sur les rues North 21st et West Lloyd, près du lieu de la fusillade, selon la plainte.

Le frère de Greene a déclaré avoir vu Odom et Greene quitter l’hôtel ensemble. Il a déclaré que lorsqu’il a demandé à Greene s’ils partaient pour commettre un vol, Greene a répondu « probablement quelque chose comme ça », selon la plainte. Il a vu son frère pour la dernière fois dans une petite voiture rouge, selon la plainte.

Les procureurs affirment que la Chevrolet rouge n’appartient pas à Odom mais à une autre personne identifiée dans la plainte comme étant AM.

Odom, qui a été placé en détention sous caution de 150 000 dollars, a nié toute implication dans le meurtre, selon la plainte. Il a admis connaître Greene et son frère, mais a de nouveau nié toute implication après avoir appris que Greene avait déclaré qu’il était le tireur, selon les procureurs.

Cet article a été publié à l’origine sur le Milwaukee Journal Sentinel : Un homme de Milwaukee accusé d’avoir tiré sur un adolescent, qui l’a déclaré comme le meurtrier