Un homme de Miami plaide coupable d’avoir vendu des médicaments contre le VIH sous une mauvaise marque

Un homme de Miami a plaidé coupable d’avoir distribué jusqu’à 25 millions de dollars de médicaments contre le VIH mal étiquetés et frelatés distribués par des pharmacies à travers les États-Unis à des patients sans méfiance, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Armando Herrera, 43 ans, risque une peine maximale de cinq ans de prison pour ce crime.

Herrera a plaidé coupable lundi devant le tribunal de district américain de Miami pour un chef d’accusation de complot visant à introduire des médicaments frelatés et mal étiquetés sur le marché américain, selon les documents déposés devant le tribunal.

Un médicament est frelaté si une substance lui a été substituée en tout ou en partie.

Herrera et ses complices ont créé des sociétés au Texas, en Californie et dans l’État de Washington qui ont acquis de grandes quantités de médicaments anti-VIH mal étiquetés et frelatés par des voies légales, ont falsifié l’emballage des pilules et les ont vendues à un prix très réduit à des grossistes qui les ont ensuite revendus aux pharmacies. , disent des documents judiciaires.

Les procureurs ont déclaré que les grossistes étaient impliqués dans le stratagème criminel, mais les pharmacies ignoraient que les médicaments étaient modifiés ou mal étiquetés.

Les médicaments frelatés et mal étiquetés comprenaient le Truvada, le Biktarvy et d’autres médicaments sans nom.

Truvada est prescrit pour prévenir l’infection par le VIH chez les personnes risquant de contracter le virus. Le médicament est également utilisé en association avec d’autres médicaments pour traiter les infections.

Biktarvy est prescrit pour traiter l’infection par le VIH. Truvada et Biktarvy sont fabriqués par Galaad Sciences .

Herrera et ses co-conspirateurs ont reçu entre 16,7 et 25 millions de dollars de deux grossistes, selon les documents déposés au tribunal.

Les documents ne précisent pas comment Herrera et ses co-conspirateurs ont acquis la drogue.

Les médicaments sont souvent détournés du marché légal en les achetant à des patients individuels à qui ces médicaments ont été prescrits.

Herrera devrait être condamné le 21 décembre. Son avocat n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.