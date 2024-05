Un homme de Metairie accusé d’avoir agressé 2 filles et d’en avoir exposé une au VIH | Crime/Police

Les enquêteurs du bureau du shérif de la paroisse de Jefferson ont arrêté un homme de Metairie accusé d’avoir abusé sexuellement de deux filles et d’avoir exposé l’une d’elles au VIH.

Le bureau du shérif a ouvert l’enquête le 13 février après qu’une école primaire de Metairie a contacté les autorités au sujet d’une élève qui a signalé avoir été agressée, selon les responsables du tribunal de la paroisse de Jefferson.

La jeune fille a identifié Ronald Fruchtnicht comme le suspect, ont indiqué les autorités.

Fruchtnicht était connu de la famille de la jeune fille. À plusieurs reprises, alors qu’elle avait entre 7 et 12 ans, la jeune fille a déclaré aux enquêteurs qu’il lui montrerait de la pornographie, exposerait ses organes génitaux et lui demanderait de reproduire ce qui se trouvait dans les vidéos, ont indiqué les autorités.

Alors que les détectives enquêtaient sur les premières allégations, ils ont eu connaissance d’une autre victime. La jeune fille, dont la famille connaît également Fruchtnicht, a déclaré aux enquêteurs que lorsqu’elle avait 5 ans, il avait enlevé ses vêtements devant elle alors qu’ils étaient seuls dans une pièce et s’était exposé, ont indiqué les autorités.

Fruchtnict est accusé de lui avoir fait retirer son short et d’avoir commis un acte inapproprié. Il a ensuite pris une photo des parties intimes de la jeune fille, a-t-elle déclaré, et a menacé de montrer la photo si elle racontait à quelqu’un ce qui s’était passé.

En enquêtant sur les allégations impliquant la deuxième victime, les détectives ont appris que Fruchtnicht était séropositif, ont indiqué les autorités.

Il a été arrêté le 16 mai et inculpé de six chefs d’accusation d’agression sexuelle sur un mineur de moins de 13 ans et d’exposition intentionnelle d’une victime au VIH, selon les archives de la prison.

Le commissaire pénal de la paroisse de Jefferson, Paul Schneider, a fixé lundi la caution de Fruchtnicht à 175 000 $ lors d’une audience. Fruchtnicht avait lieu mardi au centre correctionnel de la paroisse Jefferson à Gretna.