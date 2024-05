Un homme de Metairie accusé d’avoir agressé 2 filles et d’en avoir exposé une au VIH | Crime/Police

Fruchtnict est accusé de lui avoir fait retirer son short et d’avoir commis un acte inapproprié. Il a ensuite pris une photo des parties intimes de la jeune fille, a-t-elle déclaré, et a menacé de montrer la photo si elle racontait à quelqu’un ce qui s’était passé.

En enquêtant sur les allégations impliquant la deuxième victime, les détectives ont appris que Fruchtnicht était séropositif, ont indiqué les autorités.

Il a été arrêté le 16 mai et inculpé de six chefs d’accusation d’agression sexuelle sur un mineur de moins de 13 ans et d’exposition intentionnelle d’une victime au VIH, selon les archives de la prison.

Le commissaire pénal de la paroisse de Jefferson, Paul Schneider, a fixé lundi la caution de Fruchtnicht à 175 000 $ lors d’une audience. Fruchtnicht avait lieu mardi au centre correctionnel de la paroisse Jefferson à Gretna.