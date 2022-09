Un homme de Mendota accusé de cruauté envers les animaux – Shaw Local

Lucas Ramey (prison du comté de La Salle)

Un homme de Mendota a été accusé de cruauté envers les animaux après que la police de La Salle a découvert un chiot retrouvé mort dans des circonstances suspectes.

Lucas R. Ramey, 20 ans, de Mendota a été accusé de traitement cruel d’animaux, un crime de classe 4 passible de 1 à 3 ans de prison. Il a été transporté à la prison du comté de La Salle et comparaîtra pour une audience de cautionnement dimanche matin.

La police de La Salle a déclaré que des policiers avaient été dépêchés à 17 h 31 vendredi au pâté de maisons 500 de la rue Bucklin en référence à la mort suspecte d’un chien. La police a retrouvé un chiot décédé enveloppé dans un sac poubelle dans une résidence. On croyait que le chiot femelle avait environ quatre mois et semblait être un mélange d’un berger allemand et d’un guérisseur bleu.

La police de La Salle a mené plusieurs entretiens et déterminé qu’il existait une cause probable pour montrer que le chien a été étranglé et est finalement décédé des suites de blessures intentionnellement infligées par Ramey.

Ramey a dit plus tard à la police qu’il était en colère contre le chien après qu’il ait continuellement déféqué autour de la résidence.

“Les animaux ne demandent pas grand-chose dans la vie autre que l’affection humaine et un foyer sûr et abrité”, a déclaré le chef de la police de La Salle, Michael Smudzinski. “Ce type de comportement grotesque doit avoir des conséquences.”