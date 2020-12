Un grand-père de 89 ans passe son année civile à fabriquer des cadeaux de Noël en bois à offrir aux familles en difficulté pendant la période des fêtes.

Frank Lindsay, de Pakenham, à 58 km au sud-est de Melbourne, a commencé à fabriquer les jouets avec sa femme Joan il y a 20 ans.

L’épouse de M. Lindsay, âgée de 64 ans, est décédée tragiquement l’année dernière, mais il continue son héritage à ce jour, finissant un total de 95 jouets par lui-même avant le 25 décembre.

C’est l’amour du couple pour les enfants et le fait de ne vouloir voir personne s’en passer qui les a poussés à démarrer le projet réconfortant.

«Lorsqu’un enfant entre chez moi, il ne repart jamais sans un cadeau sous le bras», a déclaré M. Lindsay au Daily Mail Australia.

M. Lindsay a dit au début que lui et Joan – qui était chargé de peindre les jouets – n’en faisaient pas beaucoup.

Mais au fil des ans, leur fonctionnement s’est développé.

Le coût croissant du bois et sa femme ne plus être avec lui n’a pas empêché M. Lindsay de fabriquer les jouets, mais il a dû ralentir.

Il a fabriqué 95 jouets en 2020 – chaque roue étant fabriquée à la main et certaines prenant quatre heures – et les vernit pour les enduire d’une peinture lisse.

Des articles sont envoyés au Queensland, en Australie-Méridionale et d’autres sont donnés à la branche victorienne de l’Armée du Salut.

M. Lindsay a déclaré que assembler les jouets sans sa femme était incroyablement difficile pour lui.

‘C’est presque impossible. Elle me manque tellement. En 64 ans, nous n’avons eu que deux arguments », a-t-il déclaré.

«Nous avons eu un si beau mariage.

